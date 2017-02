Johnny Depp no podía perderse la Super Bowl, al menos no para contarnos el último tráiler de su nueva película Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' (Piratas del Caribe: Los Hombres Muertos No cuentan cuentos) en el que por fin vemos al actor pronunciar las palabras que muchos estaban esperando: "El Capitán Sparrow está vivo".

El regreso de Depp con la saga cinco años después del estreno del último episodio marca el reinicio de una de las franquicias más importantes de Disney de los últimos tiempos. Forbes recuerda que el éxito de este seriado le ha llevado a lograr los mayores resultados económicos de las taquillas en los años en los que ha sido lanzada.

Por ejemplo Dead Man´s Chest -- traducida como El Cofre de la Muerte --, fue la tercera película de Hollywood en superar los US$1,000 millones de recaudación, mientras que otros títulos como On Stranger Tides (En Mares Extraños) rompieron récords aunque fueron superados por grandes filmes como el capítulo final de Harry Potter y Transformers 3.

En este episodio el Capitán Salazar, interpretado por el actor español Javier Bardem, será el villano. Ya en el primer tráiler de la película pudimos verlo pidiendo a piratas con aspecto de zombies que encontraran al Capitán Sparrow en un guión que promete mucha acción.

Esta película se estrenará el 25 de mayo, el Memorial Day en EE.UU. (Día de los Caídos). Fue dirigida por Joachim Rønning y Espen Sandberg - conocidos por su trabajo en Marco Polo, de Netflix.