John Wick Chapter 4: Todo lo sabemos de la película con Keanu Reeves

Hay gente que quiere ver al mundo arder y luego está John Wick, que solo quiere vivir tranquilo y no lo dejan.

El personaje que interpreta Keanu Reeves vuelve en un título que por ahora lleva el nombre de John Wick: Chapter 4, y cuyo estreno se espera para 2021. Así que vamos a hablar de algunas especulaciones y todo lo que se sabe de la nueva entrega hasta este momento.

Pero antes de continuar, debemos referirnos a la más reciente secuela, que se estrenó este año. Así que si no la has visto, hazle caso al siguiente aviso:

Después del final abierto en John Wick 3: Parabellum, intuimos que aún queda un duelo entre la Mesa Suprema y el letal asesino. De hecho el título de la tercera entrega está inspirado en una sentencia en latín que reza: "Si vis pacem, para bellum (Si quieres paz, prepárate para la guerra)". De tal manera que apenas nos estamos preparando para un desenlace ¿final? que se verá en el capítulo 4.

Además, luego de acumular más de $300 millones en todo el mundo, era razonable que Lionsgate, la productora, encargara una nueva película. Entonces desmenucemos lo que viene.

¿De qué va el capítulo 4?

Para hablar del cuarto capítulo de la saga, debemos repasar algunos hechos. Como se sabe, la Mesa Suprema es una organización compuesta por los líderes de las agrupaciones criminales más poderosas del mundo. Por ejemplo, la familia D'Antonio, líderes de la "Camorra" italiana.

Wick desafía a esta organización en la primera secuela, cuando asesina a Santino D'Antonio en el Hotel Continental. Ya que el fallecido era miembro de la Mesa Suprema y que el crimen se llevó a cabo en una instalación sagrada, el precio por la cabeza de John aumentó, lo que desata la persecución en la tercera entrega.

Debido al poder de la Mesa Suprema, el personaje interpretado por Reeves necesita un buen aliado para combatirla y ese no es otro que Bowery King (Laurence Fishburne), el hombre que se esconde entre la pobreza. Pero probablemente no es el único que le echará una mano más adelante. Lo que nos lleva al siguiente paso: teorías.

Teorías de la nueva trama

La última teoría que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales es obra de un usuario de Reddit. Según u/coces, cada capítulo de la saga responde a una etapa de duelo. Como se sabe, dichas etapas son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

En se sentido, y siempre según la teoría, la primera película de John Wick responde a un sicario en proceso de negación por la muerte de su esposa; en Chapter 2 la ira le llevó a cometer decenas de muertes y en Parabellum, Wick habría intentado negociar con enemigos y allegados, para poder sobrevivir. ¿Qué sigue? La depresión. Obviamente, no es una teoría que haya sido confirmada por los creadores del personaje o el director de las cintas, Chad Stahelsk, pero no podemos negar que tiene mucho sentido.

Lo cierto es que en todas las secuelas, Wick goza de la simpatía de muchos enemigos, lo que le permite salir con una mínima posibilidad de vida en cada cierre de las cintas. Suena extraño, pero si no fuera por la colaboración de algunos miembros del particular bajo mundo en el que se mueve John, la cinta no hubiera pasado de la primera entrega.

Por ejemplo, sin la colaboración de Winston (Ian McShane) y The Director (Angelica Houston), Wick habría fallecido rápidamente. De manera que es obvio que nuestro sicario favorito echará mano de su lista de contactos para sumarlos y así enfrentar a todos los asesinos de la Mesa Suprema y, para acabar definitivamente con esta institución.

El director de la tercera entrega, Chad Stahelski, advirtió a varios medios de la dificultad para mantener vivo a este personaje: "Todas las películas han sido muy difíciles de rodar, hablando desde una perspectiva de escenas de acción y coreografías. La 1 fue difícil porque aún no habíamos entendido lo que queríamos hacer del todo. En la 2 tuvimos que crear un nuevo mundo en el que no habíamos pensado antes. La 3 tenía que expandir el universo y dar al público algo creativo, no solo algo más grande y más molón. La 4, seguro, será mucho más difícil".

Stahelski, que ha dirigido las tres películas previas, es el único nombre confirmado en el equipo creativo.

Elenco de la cuarta entrega

Por ahora solo está confirmado el propio Reeves como el protagonista, pero como hemos resumido, es bastante probable que varios personajes de la tercera entrega repitan, como el propio Fishburne y Anjelica Houston.

Según varios rumores, The Adjudicator (Asia Kate Dillon), Tick Tock Man (Jason Mantzoukas), Sofía (Halle Berry) y Ares (Ruby Rose) deberían estar en la cuarta entrega.

Fecha de estreno

El 20 de mayo, Lionsgate hizo el anuncio oficial de John Wick 4 a través de un mensaje de texto a los fanáticos de la serie: "Has servido. John Wick: Capítulo 4 está llegando - 21 de mayo de 2021"