La semana pasada The Walt Disney Company anunció que John Lasseter dejaba definitivamente su rol como cabeza creativa de los estudios de animación Disney y Pixar, aunque mantendría un puesto como asesor de ambas empresas hasta diciembre. Esta decisión –nada menos que prescindir del cofundador de Pixar– obedeció a varias denuncias por conducta sexual inapropiada de Lasseter con algunas empleadas de la empresa.

Con miras a dejar este engorroso asunto detrás, y según reporta Variety, The Walt Disney Company anunció el martes que los directores Jennifer Lee y Pete Docter sustituirán a Lasseter como nuevas cabezas creativas de los estudios Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, respectivamente.

Ambos eran considerados los favoritos, como reportó la página Web Cartoon Brew el pasado noviembre, para ocupar estos puestos, debido a su capacidad probada en el campo de la animación y a su trayectoria dentro de ambos estudios.

Jennifer Lee, de 46 años de edad, fue codirectora de Frozen (2013), filme que obtuvo el Oscar a mejor película de animación en 2014. Lee fue también guionista de la película A Wrinkle in Time (2018) y codirige Frozen 2 (2019).

Pete Docter, de 49 años de edad, ha trabajado durante 28 años en los estudios Pixar, fue codirector de algunos de los éxitos más conocidos del estudio, como Monsters, Inc (2001), Up (2009) e Inside Out (2015). Estos dos últimos título obtuvieron el Oscar a mejor filme animado en 2010 y 2016, respectivamente.

El comunicado de Disney, según Variety, indicó que tanto Lee como Docter "tendrá control creativo de todas las películas y proyectos asociados de sus respectivos estudios" y que reportarán al presidente ejecutivo de Walt Disney Studios, Alan Horn.

