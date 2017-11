John Lasseter fuera de Pixar por acusaciones de acoso sexual

Agrandar Imagen Corinne Schulze/ CBS Interactive

La etiqueta #MeToo ha dejado al descubierto a otra celebridad acusada de conducta sexual impropia: John Lasseter, el animador de los estudios Disney, ganador del premio Óscar y cofundador del estudio de animación Pixar, director y productor ejecutivo de las películas animadas más exitosas de la era moderna de Walt Disney Pictures.

De acuerdo a un memo filtrado y obtenido el martes por el medio The Hollywood Reporter, Lasseter, supuestamente, le envió un correo electrónico a los empleados para anunciar que estará ausente por seis meses de su cargo como Presidente Creativo (Chief Creative Officer) de los estudios de animación Walt Disney y Pixar, luego de haber cometido unos "malos pasos" y sostener conversaciones "dolorosas".

"Como líder, es mi responsabilidad garantizar que esto no ocurra; y ahora creo que me he quedado corto en este asunto", escribió Lasseter.

No hemos confirmado el origen del memo de Lassetter en el que explica su retiro y no está claro a que hacía referencia exactamente cuando sugiere, en términos vagos, que ha hecho quedar mal a la compañía.

Pero minutos después, The Hollywood Reporter publicó una historia aparte alegando que la actriz Rashida Jones, quien coescribió Toy Story 4, está entre las mujeres que recibieron propuestas sexuales no deseadas por parte de Lasseter. Esto, de acuerdo a las declaraciones de varios empleados anónimos de Pixar que hablaron con la publicación.

"Las fuentes dicen que algunas mujeres en Pixar sabían que había que mover las cabezas rápidamente cuando se lo topaban para evitar sus besos. Algunas usaban un movimiento que llamaba 'el Lasseter' para evitar que su jefe les pusiera las manos sobre las piernas", según se lee en la nota de The Hollywood Reporter.

Los representantes Lasseter no contestaron de inmediato a una solicitud de comentario, pero confirmaron el sabático de Lasseter en un comunicado a The New York Times y la Associated Press. Disney y Pixar no han respondido a una solicitud de comentario.

El memorándum de Lasseter sugiere que pretende volver al trabajo después de su sabático de seis meses: "Mi esperanza es que un sabático de seis meses me dará la oportunidad de comenzar a tomar mejor cuidado de mí mismo, recargarme las pilas e inspirarme y, al final, volver con la introspección y perspectiva que necesito para ser el líder que ustedes se merecen".

Entre muchos otros logros significativos en su larga carrera como productor de animaciones, Lasseter ganó un Óscar con Toy Story y fue un productor ejecutivo en Frozen y Moana.

Por su parte, Rashida Jones dijo en un comunicado que ella y su coguinista de Toy Story 4 se retiraron del proyecto con Pixar por diferencias creativas y "filosóficas", no por acoso sexual, aunque no aclara si el acoso sucedió o no.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 21 de noviembre a las 9:20 p.m. hora del Pacífico de EE.UU. con el comentario de Jones.

