Esta es la postura de Joe Biden sobre los grandes temas tecnológicos

Scott Olson/Getty Images

La lista nacional de los demócratas está completa y la campaña de las elecciones generales está en pleno apogeo. El candidato oficial a la presidencia por el partido demócrata Joe Biden hizo historia al elegir a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula a la vicepresidencia mientras busca derrocar a Donald Trump y tomar la Casa Blanca.

Aunque los problemas tecnológicos, incluida la neutralidad de la red, la banda ancha rural y la privacidad en línea, fueron temas candentes en la temporada primaria, la pandemia de coronavirus y sus consecuencias han dominado la discusión política durante los últimos meses. Ahora se están trazando líneas de batalla, luego de la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg el viernes, mientras el presidente Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, presionan para ocupar su asiento en la corte en los próximos meses.

No es de extrañar que la tecnología haya pasado a un segundo plano. Pero la crisis de COVID-19, que ha llevado a una rápida adopción de la telemedicina y la educación virtual, también ha puesto de relieve la brecha digital que impide que millones de estadounidenses accedan a Internet de alta velocidad.

Sigue toda nuestra cobertura de las Elecciones de 2020 en Estados Unidos.

Aunque no es probable que la política tecnológica determine el resultado de las elecciones, quien ocupe la Oficina Oval tendrá una gran influencia en el sector tecnológico, desde establecer la política de infraestructura sobre el despliegue de banda ancha hasta la política exterior y los problemas de seguridad nacional que involucran a China y decidir cómo. para manejar el crecimiento y la influencia de los gigantes de las redes sociales. Las grandes empresas de tecnología como Facebook y Twitter ya están sintiendo la presión de los políticos en ambos lados de los pasillos políticos.

Durante las audiencias del Congreso en julio, Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple y Sundar Pichai de Alphabet fueron interrogados sobre prácticas supuestamente monopólicas. La administración Trump también ha puesto bajo la mira a varias empresas de tecnología de propiedad china, incluidas TikTok y Huawei, como una forma de lidiar con China.

Hasta ahora, Biden se ha mantenido relativamente callado con respecto a la tecnología. Su compañera de fórmula, que es oriunda de California y tiene estrechos vínculos con Silicon Valley, probablemente será vista por la industria más como una amiga que como una enemiga. Pero es difícil imaginar que bajo el nuevo liderazgo demócrata, las grandes tecnológicas disfrutarían del mismo tipo de relación acogedora que tuvieron durante la administración de Barack Obama, en la que Biden se desempeñó como vicepresidente durante ocho años.

Aquí hay un vistazo a la posición de Biden sobre los principales temas tecnológicos.

Neutralidad de la red

A diferencia de otros candidatos demócratas, Biden no ha dicho mucho sobre la neutralidad de la red. Sanders y Elizabeth Warren, por el contrario, expresaron al principio en sus candidaturas un fuerte apoyo a la neutralidad de la red.

Un portavoz de la campaña de Biden dijo que el exvicepresidente es partidario de fuertes protecciones de neutralidad de la red.

"Como vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden estuvo orgulloso de presionar por la neutralidad de la red y ver a la [Comisión Federal de Comunicaciones, FCC] tomar medidas directas para mantener Internet abierto y gratuito para todos los estadounidenses", dijo el portavoz en un comunicado. Biden, dijo, se mostró "indignado" cuando se revirtió el proyecto de Ley para un Internet Abierto bajo el gobierno de Trump.

Sin embargo, el historial de Biden cuenta una historia diferente. Cuando era senador, nunca copatrocinó ni apoyó la legislación de neutralidad de la red, incluida la llamada Internet Freedom Preservation Act de 2007. Otros demócratas prominentes, incluidos los entonces senadores Barack Obama y Hillary Clinton fueron copatrocinadores de esa legislación, al igual que Sanders.

Biden también tiene una estrecha relación con ejecutivos de Comcast, que han presionado contra las estrictas regulaciones de neutralidad de la red. El vicepresidente de Comcast, David Cohen, fue el anfitrión de un evento para recaudar fondos para Biden luego de que éste dijera que competiría por la presidencia.

"El historial de Biden en neutralidad de la red es preocupante, por decir lo menos", dijo Evan Greer, subdirector de la organización Fight for the Future. "Empresas como Comcast y Verizon han contribuido con enormes cantidades de dinero tanto a demócratas como a republicanos a lo largo de los años".

Pero esos lazos no son evidencia concreta de la postura de Biden. Cabe mencionar que Obama también llevó a cabo eventos similares con Comcast antes de que pidiera, en un video en YouTube, una regulación más estricta sobre banda ancha bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones. Estas regulaciones más estrictas trataban la banda ancha como una utilidad pública, como la red telefónica de estilo antiguo. Como presidente, Obama también se fue a jugar golf en el mandamás de Comcast, Brian Roberts, en 2013.

"Roberts y David Cohen son grandes donantes para los demócratas, y Biden ha existido por mucho tiempo", dijo Gigi Sohn, una exfuncionaria de la FCC bajo Tom Wheeler, cuya FCC desarrolló las regulaciones de neutralidad de la red que fueron descartadas por la administración Trump. "Así que no estoy realmente sorprendida de que él tenga vínculos con ellos".

Sohn dijo que no está demasiado preocupada por lo que sucedería con la neutralidad de la red si Biden se convirtiera en presidente.

"Espero que un presidente Biden designe un presidente de la FCC que restablezca la neutralidad de la red y la autoridad de la FCC para supervisar el mercado de banda ancha bajo el Título II", dijo. "Esta fue una de las iniciativas emblemáticas del presidente Obama, y no puedo imaginar que Biden la socavaría".

Sohn también señaló que el panorama político ha cambiado en la neutralidad de la red desde que Biden sirvió en el Senado. La neutralidad de la red bajo el Título II es fuertemente apoyada tanto por el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer como por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que significa que ir en contra de protecciones fuertes probablemente desafiaría un principio central de la plataforma actual del partido.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué es eso de la neutralidad en la red? Te lo explicamos...

Banda ancha rural

Biden ha llamado a la reconstrucción de la clase media en Estados Unidos "la obligación moral de nuestro tiempo". Y dice que revitalizar y garantizar las oportunidades económicas en las zonas rurales de América es la piedra angular de ese esfuerzo. Una gran parte de su estrategia de desarrollo económico rural consiste en invertir US$20,000 millones para llevar acceso de banda ancha a comunidades que no lo tienen. También ha pedido asociarse con empresas de servicios públicos municipales para llevar conexiones de banda ancha de fibra a las comunidades en las zonas rurales de América.

"La banda ancha de alta velocidad es esencial en la economía del siglo XXI", dice la política rural de Biden. "En un momento en que tantos empleos y empresas podrían ubicarse en cualquier lugar, el acceso a Internet de alta velocidad debería ser un gran igualador económico para la América rural, no otra desventaja económica".

La crisis de COVID-19 resalta las brechas en la cobertura. Y la campaña de Biden dijo que esos US$20,000 millones en fondos de infraestructura de banda ancha están destinados a ayudar a cerrar esa brecha.

"A medida que nos enfrentamos a los impactos económicos de esta pandemia mundial en los próximos meses, es fundamental que reduzcamos esta brecha y construyamos una infraestructura digital que esté disponible para todos", dijo la campaña en un comunicado sobre esta política.

La brecha digital es un problema que los republicanos también reconocen. La Casa Blanca ha trabajado con la FCC en el programa Rural Digital Opportunity, que reasigna US$20,400 millones en fondos para subsidiar la infraestructura de banda ancha en áreas desatendidas. Trump también ha incluido el acceso a Internet de alta velocidad como parte de un plan de infraestructura de US$2 billones.

Leyes antimonopolio

Aunque la senadora Warren presionó para dividir a las grandes compañías tecnológicas, como Amazon y Facebook, Biden ha dicho que es demasiado pronto para hablar sobre la ruptura de las empresas y, en cambio, se inclinó hacia la regulación como una forma de reducir su poder.

Específicamente, ha pedido cambios a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act), que otorga a las plataformas en línea, como Facebook, inmunidad legal para el contenido publicado por terceros. La ley también otorga a estas compañías cobertura legal para realizar esfuerzos de buena fe para moderar sus plataformas.

"[El New York Times] no puede escribir algo que sabe que es falso y quedar exento de una demanda. Pero él sí puede", Biden dijo al New York Times en enero, haciendo referencia al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

Biden dijo que la Sección 230 "debe ser revocada inmediatamente", para Zuckerberg y para otras plataformas.

"Debería ser revocada porque no es simplemente una compañía de internet", continuó Biden. "Está propagando falsedades que saben que son falsas, y deberíamos establecer estándares similares a los que los europeos están haciendo en relación con la privacidad".

Mientras tanto, Facebook y otras empresas en Silicon Valley han defendido la Sección 230. Aún así, la industria no se ha sentido tan amenazada por Biden como por Warren. Además, con las preocupaciones sobre COVID-19, nociones como acabar con el poder de los gigantes tecnológicos podrían quedar en segundo plano.

Privacidad en la Web

En la campaña de 2020, Biden no ha dicho mucho sobre la privacidad de los datos en la Web. Pero durante sus años como senador de los Estados Unidos y como presidente del Comité Judicial del Senado en la década de 1990, presentó y copatrocinó varias leyes para facilitar que el FBI y las fuerzas del orden supervisen las comunicaciones, incluida una ley que permite a las fuerzas del orden supervisar las comunicaciones por Internet, incluidas las llamadas de voz sobre IP y otro tráfico de Internet.

Biden también introdujo dos proyectos de ley a principios de los 90s –Comprehensive Counter-Terrorism Act y Violent Crime Control Act– que se oponían firmemente al cifrado de datos. Por ejemplo, su proyecto de ley antiterrorista habría permitido a los funcionarios del gobierno obtener datos y comunicaciones de proveedores de servicios electrónicos "cuando la ley lo autorice adecuado".

El proyecto nunca se convirtió en ley, y la tecnología ha evolucionado a través de los años. Pero la legislación es similar a los llamados del fiscal general Wiliam Barr, a quien le gustaría ver a las compañías de tecnología ofrecer puertas traseras a los dispositivos para obtener acceso a datos cifrados.

China y los aranceles

Los demócratas en general han criticado la guerra arancelaria de Trump con China. Los aranceles son impuestos pagados por los importadores sobre productos que llegan de países extranjeros, y Trump los ha utilizado para presionar al gobierno chino sobre cuestiones comerciales más amplias. Dos rondas de aranceles, incluido un arancel del 15 por ciento sobre productos com teléfonos, computadoras portátiles y tabletas, han entrado en vigor. Otra ronda de aranceles fue evitada en una primera ronda anunciada por el presidente Trump en su cuenta de Twitter.

En la campaña electoral, los candidatos demócratas, incluido Biden, han sido poco específicos sobre los detalles de cómo lidiarán con China. Pero Biden ha dejado en claro que cree que las negociaciones de Trump han perjudicado a los agricultores y fabricantes estadounidenses. Biden dice que Estados Unidos necesita "nuevas reglas" y "nuevos procesos" para dictar relaciones comerciales con países extranjeros.

Sigue toda nuestra cobertura de las Elecciones de 2020 en Estados Unidos.