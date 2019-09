J.J. Abrams producirá nuevas series y películas para Warner Bros y HBO Max

HBO

WarnerMedia anunció que llegó a un acuerdo con la empresa Bad Robot para producir una gran cantidad de nuevo contenido para TV, películas, juegos y plataformas digitales hasta 2024.

Los co-presidentes ejecutivos de Bad Robot, J.J. Abrams y su esposa Katie McGrath, desarrollarán dramas, comedias y series de largo formato y miniseries para todas las plataformas de WarnerMedia, entre las que se incluye el futuro servicio de streaming HBO Max así como sus canales de cable y de señal abierta. También trabajarán en películas originales para Warner Bros. Pictures y New Line Cinema.

Bad Robot es la productoras de los shows Westworld, Lost, Fringe, Person of Interest, Alias y Castle Rock. El acuerdo de exclusividad estaría valorado en US$250 millones, según reportó el jueves The Hollywood Reporter; lo que es mucho menos de los US$500 millones que se rumoreó en junio pasado.

WarnerMedia aclaró que el acuerdo no afectará los compromisos actuales de Abrams para producir y dirigir la película Star Wars: The Rise of Skywalker con Disney y otros proyectos -- de la franquicia Star Trek -- que mantiene con Paramount Pictures.

"Estoy agradecido de tener la oportunidad de escribir, producir y dirigir obras para esta increíble compañía y ayudarles a desarrollar películas y series", afirmó Abrams. "No podemos esperar para iniciar el trabajo".

Bad Robot Games también creará "nuevos juegos para consumo masivo e independiente" diseñados para computadoras, consolas y plataformas móviles en alianza con Warner Bros. Interactive Entertainment y Tencent.

"J.J., Katie y todo el equipo de Bad Robot aportarán una visión extraordinaria, una exquisita forma de hacer cine y un liderazgo ejemplar en toda la industria a este esfuerzo y a nuestra compañía", añadió John Stankey, presidente ejecutivo de WarnerMedia.

La negociación con WarnerMedia se produce pese a que el pasado abril J.J. Abrams firmó un contrato con Apple TV Plus para producir un tercer show en este servicio: la serie Lisey's Story, original de Stephen King.

HBO Max de WarnerMedia inicia operaciones en la primavera de 2020 e incluirá contenidos como Doctor Who, Friends, Game of Thrones, Sex and the City, The Sopranos, Veep, la secuela de Gossip Girl y Sesame Street, y películas como Wonder Woman y Fantastic Beasts and Where to Find Them, entre otras.

A HBO Max también llegarán shows de la cadena The CW como Pretty Little Liars, Batwoman y el spin off de Riverdale, Katy Keene, ahora que The CW está por cerrar su acuerdo de streaming con Netflix.

Varios reportes apuntan que HBO Max sería lanzado con un precio de inicial de US$14.99 al mes, equivalente a una suscripción actual a HBO, reportó NBC News el pasado septiembre.