Apple confirma interés en crear series originales para Apple Music

El cofundador de Beats Jimmy Iovine confirmó el interés de Apple en el mundo de la creación de series originales para Apple Music, según declaraciones del ejecutivo que recoge The Hollywood Reporter.

"En Apple Music lo que estamos intentando crear es una experiencia de la cultura pop, y eso incluye audio y video", cita THR al veterano productor de música durante una conferencia llevada a cabo el domingo. "Si South Park entra a mi oficina, no les diré que no son músicos. Haremos lo que sea efectivo en la cultura popular. Vamos a intentarlo".

Las declaraciones de Iovine llegan a menos de una semana de que The Wall Street Journal reveló que Apple está en pláticas con ejecutivos de productoras para la posible compra de guiones o la creación de nuevos contenidos originales que llegarían a Apple Music para diferenciarse de Spotify.

Iovine no dio más detalles acerca de los videos y series que Apple estaría planeando hacer. El Journal, por su parte, dijo la semana pasada que las series estarían incluidas en la suscripción mensual al servicio en cualquiera de sus modalidades.

Si bien el interés en series de video parece ser un intento por parecerse a -- y competir con-- Netflix y HBO, el Journal dijo que ese no era el caso; en realidad, la fabricante del iPhone esperaría llamar la atención de nuevos usuarios al intentar producir éxitos de la cultura pop, como Stranger Things de Netflix.

La entrada de Apple en el mundo del contenido original no sería una amenaza directa a Netflix, HBO o Amazon Prime, pues la fabricante del iPhone no está lista para hacer la misma cantidad de inversión que hacen las tres gigantes de streaming para crear contenido original, dice el Journal. Netflix, por ejemplo, invirtió US$5,000 millones en contenido tan solo en 2016.

Eddy Cue, vicepresidente de contenido de Internet en Apple, dijo en octubre que la compañía no aspira a convertirse en algo como Netflix, sino facilitar el acceso al contenido de servicios como esos. Planet of the Apps, una serie original de Apple producida junto con celebridades como Will.i.am y Jessica Alba, ya está en rodaje.

Las series ayudarían a que Apple aumente su base de usuarios en Apple Music, que hasta diciembre estaba en 20 millones de suscriptores. Spotify tiene más de 40 millones de suscriptores (y la versión gratuita del servicio supera los 60 millones de usuarios).