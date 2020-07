Exlíder de CBS Interactive tomará las riendas de Tinder

PR Newswire

Jim Lanzone, quien fue el presidente ejecutivo de CBS Interactive (matriz de CNET y CNET en Español), tomará las riendas del app de citas Tinder a partir del 3 de agosto.

Match Group Inc., la matriz de Tinder, anunció el lunes 27 de julio que Lanzone sucederá a Elie Seidman, el actual presidente ejecutivo de Tinder.

Lanzone "tiene una vasta experiencia operando organizaciones tecnológicas globales complejas", dijo la presidenta ejecutiva de Match Group Inc., Shar Dubey, en un comunicado. "Tinder tiene mucho camino por delante y estamos ansiosos de integrar video, lanzar nuevas funciones en diversas regiones y acelerar nuestro crecimiento alrededor del mundo. Jim será un líder formidable para la empresa".

Tinder es la marca más prominente de Match Group Inc., que tiene bajo su haber otras marcas como Match, Plenty of Fish y Hinge, según The Wall Street Journal. Y está buscando incrementar su prominencia y número de suscriptores durante el confinamiento provocado por la pandemia por coronavirus.

En su reporte financiero del primer trimestre dado a conocer en mayo, Match Group dijo que menos suscriptores se apuntaron a Tinder, después del aumento de casos de COVID-19. Sin embargo, a medida que el confinamiento se ha prolongado, la actividad en Tinder ha aumentado, le dijo una portavoz al Journal, notando que las mujeres menores de 30 años se están apuntando al app con más frecuencia.

"Tenemos una gran oportunidad de cumplir con nuestra misión", dijo Lanzone en un comunicado, "de traer más gente al producto y reimaginar la experiencia de usuario en distintos mercados".

Hace unas semanas, el app de ligues empezó a probar una nueva función de videochats llamada Face to Face en 13 países, incluyendo Estados Unidos. La nueva función se asegura que la videollamada se realiza cuando ambas partes aceptan la llamada. Una vez un usuario se empareja con alguien y empiezan a enviarse textos, tiene también la opción de darle un toque al icono de videollamada en la esquina superior derecha del chat.

Lanzone dejó su puesto en CBS Interactive previo a la concreción de la fusión de CBS y Viacom a finales de 2019. Marc DeBevoise asumió el puesto de la división ahora conocida como ViacomCBS Digital.