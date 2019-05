Jessica Jones: Todo lo que debes saber de la última temporada

Jessica Jones se prepara para sus últimas investigaciones en Netflix.

Con Jones se acabarían los héroes miembros de The Defenders en la pantalla de este servicio de streaming, pues ya fueron canceladas Iron Fist, Daredevil, Luke Cage y The Punisher. Estos interesantes personajes, que se camuflan en la vida cotidiana de Nueva York, probablemente continuarán vigilando las calles, pero ahora en la plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus), por una cuestión de derechos.

La detective Jessica Jones que tiene una fuerza descomunal, entre otras cualidades, es uno de los personajes más oscuros e interesantes de Marvel. Así que probablemente en esta última entrega conoceremos si por fin asume su rol como heroína o si el trauma por los abusos que sufrió le seguirá acompañando por el resto de sus días.

Pero antes de ahondar en la trama de la tercera temporada, que se estrenará en junio, repasemos todos los detalles que se conocen hasta ahora de esta producción.

Fecha de estreno, duración y tráilers

La tercera y última temporada se estrena el próximo 14 de junio de este año. Netflix anunció la fecha el 28 de mayo con un tráiler que poco informa sobre el camino que tomará Jones. Lo puedes ver a continuación:

La última temporada durará 13 capítulos, tal cual como sucedió en las dos entregas anteriores. Ese es el número escogido también para los otros Defenders en el servicio de streaming: Daredevil, Luke Cage y Iron Fist.

Trama y teorías

Jessica Jones es una mujer que despierta de un accidente con poderes extraordinarios. Kilgrave, un villano que puede manipular la mente, la obliga a usar esos poderes de manera errónea. Cuando ella retoma el control de sus acciones, se convierte en detective en un intento de expiar sus culpas.

Melissa Rosenberg, creadora de la serie en 2015, parte de este trauma psicológico, como motor de la serie. Moverse entre la venganza, el deseo de redención, los sentimientos de culpa y la rabia por lo sucedido, convierten a Jones en un personaje muy peculiar, con gustos por los excesos, como el bourbon.

Netflix envió un comunicado a los medios de comunicación con unas líneas sobre la trama de la tercera temporada: "Cuando Jessica (Krysten Ritter) se cruza con un psicópata muy inteligente, ella y Trish (Rachael Taylor) deben reparar su relación fracturada y juntar fuerzas para vencerlo. Pero una pérdida devastadora pone en evidencia las diferentes visiones que cada una tiene sobre el heroísmo y las sitúa en un curso de colisión que cambiará a ambos personajes para siempre".

Como se ve en el teaser que mostró Netflix, a Jones la acusan de "fraude" y "mentirosa", esto nos indica que el nuevo villano hurgará en el pasado de la detective, posiblemente la época cuando fue manipulada para cometer actos en contra de su voluntad.

"En la primera y segunda temporada, realmente miramos el pasado de Jessica. Vimos lo que la hizo tan hardcore y aislada, y ha aprendido mucho", dijo Kyrsten Ritter, la actriz que le da vida a Jones, durante la convención de Comicpalooza. "Tal vez podamos verla ser un héroe, tal vez podamos verla avanzar en una forma más positiva. Tal vez la veamos odiándose menos".

Entonces, entrando en elucubraciones, si la primera temporada fue de presentación, la segunda de investigación (Jones trata de saber qué pasó con su familia y cómo adquirió sus poderes), la tercera debe ser de definición. Conoceremos cómo resuelve la detective sus demonios internos y sus relaciones con personajes allegados, como Trish, quien en la segunda temporada dio pistas para ser la antagonista de la última entrega.

Otro cabo suelto que debe resolver la tercera temporada es la relación entre Jones y el encargado del edificio y vecino, Oscar (J. R. Ramírez), algo que queda abierto al final de la segunda temporada.

Elenco y dirección

En la tercera temporada veremos nuevos rostros y algunos ya conocidos, como el de Rachael Taylor (Trish Walker) y Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth). También formarán parte de esta temporada: Eka Darville (Empire), Benjamin Walker (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), Jeremy Bobb (Russian Doll), Sarita Choudhury (Homeland), Tiffany Mack (Hap and Leonard), Jessica Frances Dukes (The Good Wife), Aneesh Sheth (New Amsterdam) y Rebecca DeMornay (The Hand that Rocks the Cradle).

Según el fichero de películas, IMDB, 22 personas se encargaron de trabajar en la dirección de los 13 capítulos, entre ellos se encuentra Jennifer Lynch (hija de David Lynch), reconocida por haber trabajado uno de los episodios más complicados de la segunda temporada, cuando regresa a escena al malvado Kilgrave.

Nota del editor: Este artículo se actualizará en cuanto se sepan más detalles de la tercera temporada de la serie.