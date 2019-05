Jessica Jones: Temporada final ya tiene tráiler y fecha de estreno

David Giesbrecht/Netflix

La era de los superhéroes de Marvel en Netflix llega a su fin con la tercera y última temporada de Jessica Jones, que llega el 14 de junio a la plataforma de streaming.

Jessica Jones es el último show de Marvel en Netflix, pues la plataforma había anunciado en octubre de 2018 la cancelación de Iron Fist, Daredevil y Luke Cage. Luego, en febrero de 2019, Netflix informó que no renovaría The Punisher y Jessica Jones.

La razón es que Disney, propietaria de Marvel, desarrollará sus propias series de superhéroes en la futura plataforma de streaming Disney+ (Disney Plus).

Según un comunicado de Netflix, la trama de la tercera temporada –que consta de 13 episodios– es la siguiente:

"Cuando Jessica (Krysten Ritter) se cruza con un psicópata altamente inteligente, ella y Trish (Rachael Taylor) deben reparar su relación fracturada y juntar fuerzas para vencerlo. Pero una pérdida devastadora pone en evidencia las diferentes visiones que cada una tiene sobre el heroísmo y las sitúa en un curso de colisión que cambiará a ambos personajes para siempre".

Además de Ritter y Taylor, la temporada 3 de Jessica Jones cuenta en su elenco con Carrie-Anne Moss (The Matrix Trilogy), Eka Darville (Empire), Benjamin Walker (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), Jeremy Bobb (Russian Doll), Sarita Choudhury (Homeland), Tiffany Mack (Hap and Leonard), Jessica Frances Dukes (The Good Wife), Aneesh Sheth (New Amsterdam) y Rebecca DeMornay (The Hand that Rocks the Cradle).

La tercera temporada de Jessica Jones se estrena el 14 de junio en Netflix.