David Giesbrecht/Netflix

Nueva York puede estar tranquila de nuevo. La detective privada con súper poderes Jessica Jones volverá a sus calles para ajustar cuentas. Netflix ha dado a conocer que la segunda temporada de la serie se estrenará el 8 de marzo, y que contará con 13 episodios.

En un comunicado la empresa explicó que Jones, seguirá sus pasos en la reconstrucción de su vida, después de haber acabado con su peor enemigo, Kilgrave.En esta nueva temporada la sociedad seguirá pensando que Jessica Jones es una asesina con súper poderes, aunque debemos agregar también que la protagonista deberá enfrentarse a ella misma y a su turbio pasado.

Krysten Ritter (Jessica Jones) estará acompañada de un reparto sensacional, entre quienes cuentan Rachael Taylor (Trish Walker), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Eka Darville (Malcolm Ducasse), así como nuevas incorporaciones como la de Janer McTeer y J.R Ramirez, entre otros.

El estreno de la primera temporada de Jessica Jones se produjo el 20 de noviembre de 2015. Esta fue la segunda serie del mundo Marvel - The Defenders. La primera fue Daredevil, y luego le siguieron Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y la propia The Defenders, que juntó a todos los protagonistas.

Esta serie de estrenos y la participación de Ritter como Jessica Jones en The Defenders, produjo que la segunda temporada se retrasara y que los fans tuvieran que esperan más de dos años para seguir sus aventuras.