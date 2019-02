Jeff Williams de Apple: los analistas no entienden nuestros precios

Jeff Williams, un ejecutivo que normalmente solo se ve en eventos públicos de Apple, dio un discurso en la Universidad Elon y habló sobre su llegada a Apple, la situación actual de la empresa y sus incomprendidos precios.

"Las historias sobre nuestros productos han sido una plaga a mi existencia desde el inicio de los tiempos, incluyendo mis primeros días", dijo Williams, director de operaciones en Apple. Sus declaraciones fueron recogidas por The Times News, un medio local que asistió al evento. "Los analistas realmente no entienden el costo de lo que hacemos y lo mucho que nos preocupamos en nuestros productos".

The Times News pone de ejemplo el Apple Watch, un producto que en su primera generación costó US$350; en contexto, el primer Fitbit costó US$100. La diferencia es el tipo de tecnología implementada con el reloj de Apple y la investigación puesta en su fabricación. Según el reporte, Williams mencionó que Apple tuvo que construir un laboratorio fisiológico, contrató 40 enfermeras y enlistó a 10,000 participantes para medirles las calorías y analizar su actividad física.

Williams también habló sobre otros temas, como su llegada a Apple en los años 80 tras, su paso por IBM cuando Steve Jobs acabada de regresar a Apple con la misión de rescatar a la firma de la bancarrota. Williams iba a pasarse a Dell que en ese entonces estaba en un gran momento, según recuerda. Sin embargo, Tim Cook, en ese entonces su colaborador en IBM, le recomendó unirse a Apple. Ahora, tanto Williams como Cook —presidente ejecutivo—, tienen puestos en la cúpula de Apple.

Williams dijo que no se preocupa por el precio de la acción de Apple, sino en el crecimiento que ha alcanzado la compañía. Pero Williams también mencionó concentrarse en crear mejores productos. "La emoción viene cuando las personas usan nuestros productos para enriquecer sus vidas".

