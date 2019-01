Jeff Bridges insinúa que habrá noticias del Big Lebowski en el Super Bowl

El jueves Jeff Bridges, quien interpretó al famoso personaje llamado The Dude en la película The Big Lebowski (1998), sacudió los corazones de los miles de fanáticos de esta película de culto.

Bridges tuiteó un video de 15 segundos que lo monstraba a él vestido nuevamente como The Dude mientras al fondo sonaba la canción The Man In Me de Bob Dylan, que fue usada de manera prominente en el filme de los hermanos Coen. La leyenda del video de Bridges dice: "Can't be living in the past, man. Stay tuned" (No se puede vivir en el pasado, hombre. Permanece atento". El video finalizó con la fecha 3 de febrero de 2019, que, por supuesto, coincide con domingo en el que tiene lugar el Super Bowl.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019

Un representante de Bridges respondió a una solicitud de información con un correo electrónico que decía, como cabía esperar, "Nada puedo decirles". En palabras del propio dude: "bueno, sabes, esa es tu opinión, hombre".

¿Qué puede significar esto? Ya que el domingo del Super Bowl es el gran día para difundir avisos comerciales costosos, ¿podría ser que Bridges interpreta de nuevo a The Dude en una publicidad? Quizás un aviso de zapatos de boliche, marmotas, ingredientes para preparar un cóctel White Russian o alfombras que abarcan a toda una habitación. Con esta película, cualquiera de estas opciones es posible.

Por supuesto, siempre queda la esperanza de que Bridges vuelva a interpretar a The Dude en una secuela -- ¿El Lebowski más grande? ¿El pequeño Lebowski? --, pero siendo una fanática de la película que llegó a pedir un cóctel White Russian en el bar Big Lebowski de Reykjavik, Islandia, espero que no sea así. No es que Bridges no tenga la capacidad de hacerlo, pero, para mí, es mejor imaginar que The Dude permanece tal como lo vimos en el filme.

