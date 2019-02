Jeff Bezos dice que el tabloide National Enquirer le ha querido chantajear

Jim Watson/AFP/Getty Images

Jeff Bezos alegó el jueves que "personas en la cúpula" del National Enquirer intentaron chantajearlo amenazando con publicar fotos de desnudos a menos que el jefe de Amazon terminara una investigación sobre cómo la publicación obtuvo mensajes de texto entre él y su novia.

En una entrada de blog muy personal titulada No thank you, Mr. Pecker, Bezos dijo que la publicación recientemente amenazó con publicar fotos íntimas de él y de Lauren Sanchez, una ex presentadora de televisión con la que Bezos se involucró románticamente durante su matrimonio. La publicación de Bezos incluye intercambios de correos electrónicos que, según él, demuestran un plan de extorsión contra él.

"En lugar de capitular ante la extorsión y el chantaje, he decidido publicar exactamente lo que me enviaron, a pesar del costo personal y la vergüenza que esto representa", escribió Bezos en el post, que incluye correos electrónicos presuntamente del editor del National Enquirer, American Media Inc.

En los correos electrónicos, enviados a un abogado de un consultor de seguridad de Bezos, un ejecutivo de AMI amenazó con publicar las fotos a menos que Bezos hiciera declaraciones falsas de que AMI nunca fue "políticamente motivada o influenciada por fuerzas políticas", según la publicación del blog.

El presidente ejecutivo de Amazon señala que David Pecker, el presidente ejecutivo de American Media, recientemente llegó a un acuerdo de inmunidad con el Departamento de Justicia para revelar el papel del presidente Donald Trump en los acuerdos de dinero secreto con mujeres antes de las elecciones de 2016 en EE.UU.

AMI admitió en diciembre "trabajar en concierto" con la campaña de Trump para pagar a una mujer que acusó a Trump de tener una aventura con ella para sofocar la historia.

El mes pasado, el National Enquirer fue el primero en imprimir detalles de la relación de Bezos con Sánchez, lo que llevó a la disolución del matrimonio de 25 años con MacKenzie Bezos.

Según un correo electrónico, las fotos incluyen "un selfie desnudo [de Bezos] en un baño - mientras tiene puesto su anillo de bodas" y un "vistazo" de la "región inferior" de Sánchez, entre otros.

"Bueno, ese [correo electrónico] me llamó la atención. Pero no de la forma que probablemente esperaban. Cualquier vergüenza personal que pueda tener AMI me hace retroceder porque hay un asunto mucho más importante involucrado aquí. Si yo, en mi posición, no pongo resistencia a este tipo de extorsión, ¿cuántas personas pueden hacerlo? escribió Bezos.

La publicación del blog se produce en medio de la tensión continua entre Bezos y Trump. Se ha considerado que el presidente apunta a Amazon porque Bezos también es dueño del Washington Post, que ha informado críticamente sobre el presidente. En abril de 2018, Trump ordenó una evaluación de las finanzas del Servicio Postal de EE.UU., después de semanas de acusar a Amazon de no pagar su parte justa del franqueo.

Representantes de AMI no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.