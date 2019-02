Jeff Bezos acusa a tabloide de chantaje y extorsión por fotos explícitas

James Martin/CNET

El presidente ejecutivo de Amazon arremete contra la casa editorial de National Enquirer en medio del escándalo de su divorcio y supuesto romance con una actriz.

Jeff Bezos ha acusado a AMI, que publica el tabloide National Enquirer, de chantaje y extorsión, según reportó CNBC el jueves.

Todd Williamson/Getty Images

Según CNBC, Bezos dice que un abogado del tabloide amenazó a su representante legal con enviar fotos explícitas que Bezos le había mandado por texto a su novia, Lauren Sánchez.

En un blog publicado el jueves, Bezos sostiene que recibió una carta de AMI con el fin de extorsionarlo con fotos que los muestran desnudo y con detalles íntimos.

"En las cartas de AMI que estoy haciendo públicas, verás los detalles precisos de su propuesta de extorsión: Publicarán las fotos personales a menos que Gavin de Becker [el investigador que Bezos encargó para examinar el caso de la filtración de los mensajes de texto] y yo emitamos un comunicado público falso a la prensa de que 'no tenemos conocimiento ni base para sugerir que la cobertura de AMI estaba motivada por razones políticas o influenciada por fuerzas políticas", según escribe Bezos en el blog.

Bezos publica en el blog la carta que le envió el abogado de AMI en la que se describe las fotos que tienen en su posesión, que incluyen una selfie de Bezos desnudo y de Sánchez con gestos sugerentes.

Horas después de que Bezos anunció su divorcio de su esposa de hace 25 años, MacKenzie, a principios de enero, el tabloide estadounidense National Enquirer reportó que Bezos había estado saliendo con Lauren Sánchez, una actriz y conductora de televisión casada con el agente de talentos de la firma WME, Patrick Whitesell.

El tabloide también publicó una serie de mensajes de texto que Bezos supuestamente le envió a Sánchez. Uno de los mensajes decía: "Te amo, chica vivaz. Muy pronto te mostraré mi cuerpo y mis labios y mis ojos".

Según The Daily Beast, Bezos se había embarcado en una investigación sobre quién filtró estos mensajes de texto a la prensa. Gavin de Becker, quien lidera la investigación a nombre del mandamás de Amazon, dijo que había centrado sus ojos en el hermano de Lauren Sánchez, Michael.

Michael Sánchez, según el reporte de The Daily Beast, pudo haber sido impulsado a filtrar los mensajes por motivos políticos. Michael Sánchez dice apoyar a Donald Trump, quien no sale muy bien pintado en la cobertura del diario The Washington Post, propiedad de Bezos. En un tuit, Michael Sánchez deniega estas sospechas.