Jeff y MacKenzie Bezos ya están divorciados: ¿Qué pasará con Amazon?

Cuando Jeff Bezos anunció que se iba a divorciar, la prensa del corazón y los tabloides saltaron sobre la noticia: la enorme fortuna de US$140,000 millones de la pareja, los candentes mensajes de texto que Bezos le envió a su nueva novia, los detalles personales de Lauren Sánchez, etcétera.

Pero más allá de esos detalles que encienden las secciones de chismes de la prensa, el divorcio de Jeff y MacKenzie Bezos podría tener un gran impacto en la propiedad de Amazon y crearía nuevos desafíos para la empresa. Y, aunque es poco probable, esta turbulencia en la vida privada de Bezos se podría traducir en un impacto negativo para los consumidores al desacelerar el crecimiento e innovación de Amazon.

"Jeff sigue muy enfocado y comprometido con Amazon", dijo Drew Herdener, portavoz de la empresa.



El divorcio

Jeff y MacKenzie Bezos anunciaron de forma conjunta su divorcio a través de Twitter el 9 de enero. En el anuncio decían que habían decidido separarse después de "un largo período de amorosa exploración y separación de prueba". En el tuit, ambos dijeron que planeaban mantener su amistad. La pareja contrajo matrimonio hace 25 años, un año antes de que Bezos fundara Amazon.

Jeff Bezos es el fundador, presidente ejecutivo, presidente y mayor accionista de Amazon. MacKenzie Bezos es una novelista que ayudó en el crecimiento de Amazon durante los primeros años de la empresa, pero que desde entonces no ha estado muy involucrada en la compañía. MacKenzie Bezos tiene un perfil mucho más anónimo que el de su marido. La pareja tiene cuatro hijos.

El 4 de abril se concluyó el divorcio con el siguiente acuerdo: MacKenzie Bezos es dueña de 4 por ciento de las acciones de Amazon, convirtiéndola en una de las mayores accionistas de la empresa y una de las 30 personas más ricas del mundo, con una fortuna valuada en US$35,000 millones.

En el acuerdo de divorcio se estipula que Jeff Bezos conserva el control de voto en las acciones de MacKenzie. Si MacKenzie Bezos decide vender sus acciones, Jeff Bezos seguirá conservando el control de voto de esas acciones, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. A menos que Jeff Bezos apruebe los cambios, este acuerdo terminará "sólo con la muerte o la incapacidad del Sr. Bezos".

¿Quién es Lauren Sánchez?

Horas después de que se anunciara el divorcio, el tabloide estadounidense National Enquirer reportó que Bezos había estado saliendo con Lauren Sánchez, la esposa de un agente de talentos de la firma WME, Patrick Whitesell. El tabloide también publicó una serie de mensajes de texto que Bezos supuestamente le envió a Sánchez. Uno de los mensajes decía: "Te amo, chica vivaz. Muy pronto te mostraré mi cuerpo y mis labios y mis ojos".

Según The Daily Beast, Bezos se ha embarcado en una investigación sobre quién filtró estos mensajes de texto a la prensa. Gavin de Becker, quien lidera la investigación a nombre del mandamás de Amazon, dijo que ha centrado sus ojos en el hermano de Lauren Sánchez, Michael, de acuerdo a The Daily Beast. Michael Sánchez, según el reporte, pudo haber sido motivado a filtrar los mensajes por motivos políticos. Michael Sánchez dice apoyar a Donald Trump, quien no sale muy bien pintado en la cobertura del diario The Washington Post, propiedad de Bezos. En un tuit, Michael Sánchez deniega estas sospechas. El abogado de AMI, Elkan Abramowitz dijo en entrevista con ABC, que la persona que filtró los mensajes es "bien conocida" por Bezos y Lauren Sánchez. Subsecuentes reportes de The Wall Street Journal y el Daily Beast señalan a Michael Sánchez como la fuente del Enquirer; Sánchez, sin embargo, no ha admitido serlo.

Lauren Sánchez, actriz y piloto de helicóptero, ha aparecido como presentadora en el popular talk show The View, fungió como corresponsal para el programa de farándula Extra y fue la primera presentadora del programa de baile So you think you can dance. Sánchez, de 49 años, nació en Albuquerque, Nuevo México, de padres mexicanos. Sánchez se casó con Whitesell (quien es el agente de actores como Ben Affleck, Matt Damon y Hugh Jackman) en 2005. La revista People reportó en enero que ambos contrataron a la famosa abogada de divorcios Laura Wasser para lidiar con su separación.

Lauren Sánchez comparte un hijo con Tony González, exjugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, y dos con Whitesell.

Sánchez no respondió a una solicitud de comentario que se envió a su empresa de grabación aérea Black Ops Aviation.

Según Page Six, Bezos decidió cancelar la exhibición de un anuncio de su compañía espacial Blue Origin durante el Super Bowl 53 el 3 de febrero porque se reveló que Sánchez había ayudado a grabar el anuncio.

La fortuna

Casi toda la fortuna de Bezos se basa en el 12 por ciento de participación que tiene en Amazon, una empresa valuada en unos US$800,000 millones. Antes del divorcio, Bezos contaba con el 16 por ciento de participación. Bezos es dueño del periódico The Washington Post, el cual compró por US$250 millones en 2013. Las propiedades inmobiliarias de la pareja incluyen dos casas en Beverly Hills, dos casas en Medina, Washington, la casa más grande de la ciudad de Washington, D.C., y un rancho en Texas, de acuerdo con The Wall Street Journal.

Bezos es dueño también de Blue Origin, una empresa de cohetes y de viaje espacial que fundó en 2000. Bezos invierte unos US$1,000 millones que provienen de sus acciones en Amazon en desarrollar esta startup. A través de Bezos Expeditions, es inversionista en empresas como Airbnb, Uber, Nextdoor y Twitter.

Después de mantener un bajo perfil en el mundo filantrópico, Bezos presentó en septiembre el fondo de caridad Day One, con una inversión inicial de US$2,000 millones para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro que se enfocan a aliviar la indigencia y a crear una nueva de instituciones preescolares para las comunidades de bajos ingresos.

Tabloide, fotos íntimas y chantaje

El jueves, 7 de febrero, Jeff Bezos publicó un blog en que acusaba a la casa editorial del tabloide National Enquirer de intentar extorsionarlo y chantajearlo con fotos íntimas que se habían enviado mutuamente Bezos y Sánchez.

El motivo de esta extorsión, según Bezos, es para que el ejecutivo dijera que la cobertura de su divorcio por el tabloide no estaba motivado por fines políticos.

Bezos dijo en el blog la carta que le envió el abogado de AMI en la que se describe las fotos que tienen en su posesión, que incluyen una selfie de Bezos desnudo y de Sánchez con gestos sugerentes.

El día siguiente, AMI dijo que iba a investigar las acusaciones y surgieron reportes de que unos fiscales federales estaban investigando al National Enquirer y sus métodos de cobertura del divorcio de Bezos.

Lee más sobre las acusaciones de extorsión y chantaje.

¿Qué le podría pasar a Amazon?

En este momento es difícil decir qué cambiaría en Amazon.

Algunos expertos en gestión empresarial dicen que el divorcio sin duda inyectará incertidumbre en Amazon. También distraería la atención de Bezos en la empresa, como lo haría la muerte de un familiar o una enfermedad.

"Aun en las mejores circunstancias, estos son trabajos difíciles, y luego encima de ello le añades otras cosas", dijo David Larcker, director la Iniciativa de Investigación de la Gestión Empresarial de la facultad de negocios de la Universidad de Stanford. "¿Tienes la capacidad para lidiar con ello? ¿Tienes la vista enfocada en tu objetivo?".

Jill Fisch, una profesora de derecho empresarial en la Universidad de Pennsylvania, dijo: "De la fortaleza de Amazon como empresa dependerá la envergadura del impacto [del divorcio]".

Larcker y Fisch compararon el divorcio de Bezos a la crisis personal que sufrió el año pasado Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, o la enfermedad de Steve Jobs, cofundador de Apple, que le llevó a la muerte en 2011. En ambos casos, el impacto en los consumidores y los productos que compran en Tesla y Apple fue tenue. Larcker dijo que espera el mismo resultado en el caso de Amazon, aunque advirtió que Bezos, que podría estar más distraído, podría perjudicar las decisiones a largo plazo y resultar en que Amazon deje pasar adquisiciones potenciales.

Para evitar esta clase de problemas, dijo Larcker, Amazon tendrá que depender de la fortaleza de los ejecutivos veteranos de la compañía, que incluyen al presidente ejecutivo de la división de negocios del consumidor Jeff Wilke, el presidente ejecutivo de Amazon Web Services, Andy Jassy, y el vicepresidente Jeffrey Blackburn. Amazon tiene 613,300 empleados a nivel mundial. La empresa no está dirigida y sostenida por una sola persona, y puede seguir avanzando a su ritmo al menos a corto plazo, señaló Larcker.

¿Ha sido Amazon afectada hasta el momento?

Docenas de titulares en tabloides y la publicación de mensajes de texto íntimos han hecho retumbar la imagen de secretismo de Amazon. Pero más allá de eso, no se ha visto un claro impacto negativo en el negocio de Amazon: sus acciones se han mantenido estables desde que se anunció el divorcio.

Es muy probable que Bezos siga muy involucrado y motivado para impulsar el crecimiento de Amazon, ya que su identidad está tan entretejida con la empresa, dijo Larcker. Aun después del divorcio, la fortuna de Bezos estaría valuada en US$115,000 millones.

Así las cosas, no escasearán los desafíos para Bezos. Su empresa está extendiendo su alcance en el mundo del hogar inteligente con dispositivos como las bocinas Echo potenciadas por Alexa, así como también en Hollywood, la industria del cuidado de la salud, los comestibles, robótica y nuevos mercados internacionales. Además, la competencia en el negocio central de Amazon, o sea el comercio digital, sigue calentándose a medida que Walmart, Target y otros negocios similares se quieren mantener al paso.

En vista de esto, Bezos y Amazon no tienen mucho margen para cometer un error. Si el equipo cesa de funcionar y ejecutar tan bien como lo ha hecho en los pasados años, muchos de sus rivales aprovecharán el momento para ponerse en la delantera.

Otros divorcios de alto perfil

En el pasado, ha habido divorcios de alto perfil pero estos no superan al de Bezos en cuanto a fortuna se refiere.

Los fundadores de Wynn Resorts Steve y Elaine Wynn se divorciaron en 2010 y dividieron el 18 por ciento de participación que tenían en la empresa de casinos, que en ese entonces estaba valuada en US$1,500 millones. El divorcio fue amistoso, pero las cosas se pusieron feas. Elaine Wynn demandó a Steve Wynn para obtener el control de voto de sus acciones. Elaine Wynn se convirtió en la mayor accionista de la empresa cuando Steve Wynn renunció en medio de acusaciones de mala conducta sexual.

Después de 32 años, el matrimonio de Rupert y Anna Murdoch terminó en 1999. Anna recibió US$1,700 millones en el acuerdo de divorcio.

