Jeff Bezos presenta el vehículo de aterrizaje lunar, Blue Moon

Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, presentó el jueves un vehículo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon, acompañado de un rover.

"Este es un vehículo increíble que irá a la luna", dijo Bezos en un evento de prensa en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, en Washington DC, donde se situó frente al enorme y nuevo vehículo en el escenario.

En el evento, Bezos, la persona más rica del mundo según Forbes, describió una gran visión multigeneracional de un futuro con colonias espaciales cerca de la Tierra. Este concepto, previsto por el físico Gerard O'Neill en 1975, es algo que Bezos ha hablado en algunas entrevistas durante el año pasado. Está buscando usar Blue Origin, y el nuevo módulo de aterrizaje, como pasos iniciales para lograrlo.

"Este es el mejor día en Maui durante todo el año. No llueve, no hay tormentas, no hay terremotos", dijo sobre estas futuras colonias espaciales, aunque luego agregó que dependerá de las generaciones futuras construir estas estructuras masivas.

Describió estos conceptos de ciencia ficción a una audiencia relativamente pequeña de aproximadamente cien o más personas, mientras caminaba por el escenario con una chaqueta gris y pantalones vaqueros, en un oscuro salón bañado en luz azul y con las paredes decoradas con brillantes luces estrelladas.

Es hora de volver a la luna; esta vez para quedarse. Jeff Bezos

Blue Moon estuvo en desarrollo durante tres años y Bezos dijo el jueves que la variante más grande del módulo de aterrizaje podrá traer a los estadounidenses de regreso a la luna para el año 2024. Será capaz de transportar un vehículo que podría realizar misiones científicas y lanzar satélites

"Es hora de volver a la luna, esta vez para quedarse", dijo Bezos.

El año 2024 es también la fecha límite que la administración de Trump ha establecido para que la NASA devuelva a los astronautas a la superficie lunar, algo a lo que Bezos hizo referencia en el escenario.

Bezos no es el único multimillonario que persigue grandes sueños espaciales. La empresa SpaceX, de Elon Musk, está más avanzada en el desarrollo de cohetes para viajes espaciales. Virgin Galactic, de Richard Branson, también está trabajando en turismo espacial. Al menos en los primeros años, se espera que los viajes espaciales comerciales sean tan prohibitivos que solo los multimillonarios podrán usar estos nuevos servicios.

Sin embargo, Bezos dijo el jueves que el trabajo inicial de Blue Origin debería ayudar a desarrollar una infraestructura que permita a millones de personas acceder a los viajes espaciales y desbloquear el potencial de innumerables empresarios y artistas futuros. Bezos dijo que uno de los motivos más importantes para realizar este trabajo es que la Tierra es "finita", por lo que expandirse al espacio se convertirá en una necesidad algún día para garantizar que la humanidad no caiga en el racionamiento y el estancamiento.

"El sistema solar puede soportar mil millones de humanos, así tendríamos 1,000 Mozarts y 1,000 Einsteins", dijo Bezos durante una charla en el Yale Club en febrero. "Piensa cuán increíble y dinámica será esa civilización".

Aparte de estos grandes objetivos, Blue Origin comienza este año con los vuelos de turismo espacial, con la esperanza de aumentar sus ingresos y capacitarse para vuelos fuera de la órbita de la Tierra.

La presentación del Blue Origin se anunció por primera el mes pasado, con un tuit críptico que incluía solo la fecha y una imagen del Endurance, el barco de Ernest Shackleton que navegó a la Antártida como parte de un intento fallido de cruzar el frío continente hace más de un siglo.

Buscando inspirar a la próxima generación para mantener el desarrollo del espacio, Bezos anunció la creación del Club for the Future, que se centrará en actividades relacionadas con el espacio para jóvenes en los grados K-12 (educación primaria y secundaria). Las primeras filas del evento incluyeron a docenas de niños que fueron los miembros inaugurales del nuevo club.

Esta rara aparición pública de Bezos en su calidad de fundador de startups espaciales se produce en un momento crucial para Blue Origin. La semana pasada lanzó y aterrizó uno de sus cohetes suborbitales, el New Shepard, por quinta vez, acercando a la compañía a su objetivo de desarrollar cohetes reutilizables, para hacer que los viajes espaciales sean mucho más accesibles.

Además, Blue Origin ha dicho en repetidas ocasiones en los últimos meses que pretende lanzar un humano al espacio a bordo de New Shepard por primera vez a finales de este año, allanando el camino para que los clientes experimenten en su propia piel la microgravedad.

La compañía de Bezos también está construyendo un cohete más grande, New Glenn, que competirá con cohetes de clase orbital como el Falcon 9 de SpaceX , que serviría para lanzar satélites comerciales.

Blue Origin está expandiendo rápidamente su presencia en el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde está fabricando New Glenn en tierras arrendadas por la NASA. El primer lanzamiento del gran cohete Blue Origin podría llegar en 2021.

Como parte de esta carrera espacial en curso, SpaceX, Amazon y otros planean enviar en órbita miles de satélites que algún día podrán transmitir internet de banda ancha a millones de personas en todo el mundo. El sistema de SpaceX se llama Starlink, y el de Amazon, que se reveló por primera vez el mes pasado, se denomina Proyecto Kuiper. Blue Origin, mientras tanto, se está asociando con el operador de satélites Telesat en otro proyecto de satélites por Internet.

Durante el año pasado, Bezos habló públicamente en varias reuniones notables, entre ellas una conferencia Wired en San Francisco, el Economic Club en Washington DC, y el Yale Club en Nueva York. Bezos no suele protagonizar sus propios anuncios y una de las últimas veces que subió al escenario con este fin fue en 2014, con el fallido Fire Phone.

El próximo mes, se espera que hable en su nueva conferencia de ciencia y tecnología, RE: MARS, en Las Vegas.

Su aparición en Washington el jueves se produce después de un comienzo difícil de año, con el divorcio de su esposa MacKenzie, que se convirtió rápidamente en una polémica con el tabloide National Enquirer, al que Bezos acusó de chantaje.

