El teléfono de Jeff Bezos fue hackeado por sauditas: investigador

Jim Watson/ AFP/Getty Images

Arabia Saudita hackeó el teléfono de Jeff Bezos y extrajo información privada, según afirma un investigador contratado por el mandamás de Amazon.

Gavin de Becker, quien Bezos contrató para investigar cómo los mensajes privados entre él y su amante fueron filtrados a una tabloide, sugirió en en un escrito en The Daily Beast que el hackeo está relacionado al asesinato de Jamal Khashoggi, un periodista saudita que escribía para The Washington Post, un diario propiedad de Bezos.

"Nuestros investigadores y varios expertos concluyeron con mucha seguridad de que los Sauditas tuvieron acceso al teléfono de Bezos, y obtuvieron información privada", escribió de Becker. El investigador dijo que le ha compartido sus hallazgos a las autoridades.

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no ha respondido a una solicitud de comentario.

Las alegaciones llegan unos dos meses después de que Bezos acusó a American Media Inc. (AMI), que es dueña del tabloide The National Enquirer, de intento de extorsión. En un largo texto publicado en Medium, Bezos dijo que AMI había amenazado con publicar fotos íntimas de él y Lauren Sánchez, una actriz con la sostenía una relación, a menos que Bezos proclamara públicamente de que AMI "no estaba motivada políticamente o influenciada por fuerzas políticas".

Un mes antes de ese suceso, Bezos había dado a conocer que él y MacKenzie Bezos, con quien estuvo casado por 25 años, se iban a divorciar. Su anunció fue sucedido horas después por una artículo de The National Enquirer que contenía mensajes de texto subidos de tono entre Bezos y Sánchez.

De Becker dijo que no estaba claro cuánto sabía AMI —o si sabía del todo— sobre el supuesto hackeo saudita.

En un comunicado, un portavoz de AMI dijo que las alegaciones de de Becker son "falsas y sin fundamento". Añadió que Michael Sánchez, el hermano de Lauren Sánchez, fue el "única fuente" de información sobre la relación entre Bezos y Sánchez. "Ninguna otra parte externa estuvo involucrada".

CNET no se ha podido comunicar con Michael Sánchez para que dé un comentario al respecto.

AMI ha dicho previamente que investigaría las alegaciones que Bezos hizo en su texto en Medium.

Reproduciendo: Mira esto: 5 formas de proteger tus fotos mejor que Jeff Bezos