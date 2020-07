El jefe de Xbox no cree que Project xCloud reemplace a su consola

Microsoft

Microsoft se está preparando para lanzar su servicio de streaming de juegos xCloud a finales de este año como parte de Xbox Game Pass y junto con el lanzamiento de su nueva persona Xbox Series X. Sin embargo, la compañía quiere dejar claro que la consola física seguirá teniendo más relevancia que el juego en la nube, al menos a corto plazo.

El jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo durante un una charla en línea de la feria GameLab, que los juegos en la nube no reemplazarán las consolas a corto plazo. El servicio de xCloud será simplemente otra opción más para sus usuarios. "Nunca he tratado de posicionar xCloud como un reemplazo para su computadora o consola", dijo Spencer. "No creo la plataforma de mayor fidelidad para jugar sea transmitida desde un centro de datos a corto plazo, pero eso no significa que no sea un lugar viable para jugar. Estamos construyendo esta capacidad para permitir a los usuarios jugar donde quieran, pero no como un reemplazo de las plataformas en las que los juega hoy".

Spencer también mencionó que cientos de miles de personas ya están utilizando xCloud a través de sus pruebas beta cerradas. Estas betas llevan meses disponibles tanto en Android como iOS, aunque en territorios limitados y con solo unos pocos títulos disponibles.

De momento Microsoft no ha revelado el precio del servicio, pero es casi seguro que costará más que tu suscripción a Spotify o Netflix ya que el streaming de un videojuego es algo mucho más complejo que el de una película o una canción. Se espera que el servicio se lance oficialmente a finales de 2020.