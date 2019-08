El jefe legal de Google reconoce amorío y da su versión

Getty Images

El director general legal de Google David Drummond reconoció este jueves 29 de agosto que tuvo un romance con una excolega, pero dijo que no quiere entrar en una controversia después de que la mujer diera un detallado recuento de su relación en un texto publicado en la plataforma Medium.

"No es ningún secreto que Jennifer y yo tuvimos una difícil separación hace 10 años", dijo Drummond en un comunicado publicado por BuzzFeed. Se refería a Jennifer Blakely, una exempleada del departamento legal de Google que publicó el texto en Medium. "No soy nada perfecto y me arrepiento del papel que cumplí en el asunto".

Blakely, quien se encargaba de gestionar contratos, dijo en el texto que comenzó a salir con Drummond en 2004 y que posteriormente concibieron un hijo juntos y dijo que Drummond en un principio se negó a hablar de apoyar al pequeño económicamente y se refirió a la forma en que el poderoso ejecutivo la trató como "un abuso".

Google se negó a comentar sobre el asunto y aludió al comunicado publicado en Buzzfeed. Blakely no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

En su respuesta, Drummond no alude específicamente a las acusaciones específicas que hace Blakely en su texto, como el tema del apoyo económico para el niño. En su lugar dijo que "hay dos lados en todas las conversaciones y detalles que cuenta Jennifer, y yo veo las cosas que pasaron de forma muy diferente".

En su comunicado, Drummond dice que "nunca comenzó una relación" con nadie más en Google o Alphabet, su matriz, en respuesta a las acusaciones de Blakely de que el ejecutivo tuvo un par de romances más dentro de la empresa.

Este es otro más de una serie de alegatos recientes en contra de la cultura interna de la empresa. Blakely habló por primera vez sobre el comportamiento de Drummond en un artículo en el New York Times publicado en noviembre. En ese reporte se menciona la forma en que la empresa lidia con las acusaciones de acoso y abuso sexual contra ejecutivos clave y hace referencia al creador de Android, Andy Rubin, y al director de Google X Richard DeVaul. Como consecuencia de este artículo se desataron varias protestas de unos 20,000 empleados de Google alrededor del mundo.