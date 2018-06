John Lasseter, cofundador de Pixar, dejará Disney para bien

John Lasseter ha salido de Pixar y esta vez es para siempre.

El pasado noviembre, el galardonado animador de Disney, cofundador, director y productor ejecutivo de Pixar se tomó un permiso de ausencia de seis meses mientras al ser acusado de acoso sexual y ahora, dejará oficialmente la compañía a fin de año.

Lasseter se mantendrá como consultor hasta el 31 de diciembre y parece que podría tener otros planes después de eso: "He decidido que a finales de este año será el momento adecuado para comenzar a enfocarme en nuevos desafíos creativos", dijo en un comunicado.



Vale la pena señalar que "tomarse una licencia", "permanecer como consultor" y "centrarse en nuevos desafíos creativos" son eufemismos comunes que se utilizan cuando un ejecutivo de la empresa se queda sin salida.

Sin embargo, parece que Disney está dejando ver esta situación como un arreglo amistoso.

A raíz del movimiento #MeToo, donde las denuncias de agresión sexual y mala conducta se empezaron a tomar más en serio que nunca, sería más sorprendente que Lasseter regresara a Disney después de su permiso de ausencia de seis meses.

Aquí está la declaración completa de Disney y Lasseter:

DECLARACIÓN DE LA COMPAÑÍA WALT DISNEY

Después de su año sabático, John Lasseter asumirá un papel de consultor en The Walt Disney Company hasta el 31 de diciembre de 2018, momento en el que abandonará la compañía.



"John ocupó un lugar destacado en Pixar y Disney Animation, reinventando el negocio de la animación, asumiendo riesgos deslumbrantes y contando historias originales de alta calidad que durarán para siempre", dijo Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company. "Estamos profundamente agradecidos por sus contribuciones, que incluyeron un cambio notable y magistral de The Walt Disney Animation Studios. Uno de los mayores logros de John fue el reunir a un equipo de grandes narradores e innovadores con la visión y el talento para establecer el estándar en animación de las generaciones por venir".



"Los últimos seis meses me brindaron la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, mi carrera profesional y mis prioridades personales", dijo John Lasseter. "Mientras sigo dedicado al arte de la animación e inspirado por el talento creativo de Pixar y Disney, he decidido que el final de este año será el momento adecuado para comenzar a enfocarme en nuevos desafíos creativos. Estoy extremadamente orgulloso de lo que dos de los estudios de animación más importantes y prolíficos han logrado bajo mi liderazgo y estoy agradecido por todas las oportunidades de seguir mi pasión creativa en Disney".