Jason Sudeikis: 'Puedes mirar Ted Lasso como si fuera Friday Night Lights con bromas'

Apple TV Plus

Te lo dice alguien a quien no le gusta el fútbol. No tienes que ser fan de ese deporte para disfrutar con la nueva comedia de Apple TV Plus Ted Lasso, que se estrena este 14 de agosto. Pero si te apasiona el fútbol, estoy segura de que disfrutarás con ella.

La serie cuenta con Jason Sudeikis y Bill Lawrence (Scrubs) como productores ejecutivos. La primera temporada de 10 episodios de Ted Lasso desarrolla el personaje creado en 2013 para dos videos promocionales de NBC Sports que querían acercar a la audiencia estadounidense al fútbol.

"Mi compañera, Olivia [Wilde], me dijo: 'Deberías hacerlo en forma de serie de televisión", me explica Sudeikis, que también interpreta al protagonista de esta serie, durante una entrevista por videoconferencia. "Y yo soy lo suficientemente listo para saber que tengo que hacerle caso".

La premisa de Ted Lasso es a la vez un poco absurda y completamente divertida. Lasso es un entrenador de fútbol americano universitario con éxito y nada convencional al que contratan para entrenar a un equipo de la Premier League en Londres a pesar de que no sepa exactamente lo que significa "fútbol" en el Reino Unido. Y con eso no me refiero únicamente a que no sepa que un partido de fútbol tiene dos mitades (y no cuatro cuartos) y que pueda acabar realmente en empate.

La serie ha evolucionado bastante de las situaciones de tipo sketch que se podían ver en las promociones originales. Lasso se ve envuelto en un mundo en el que la prensa es brutal y los fans son simplemente hostiles cuando las cosas no le van bien al equipo.

"La devoción regional y casi religiosa a sus equipos es algo verdaderamente sobrecogedor. Y la prensa es mezquina y desagradable", dice Lawrence, también por videoconferencia, sobre aquello que aprendió al sumarse a este proyecto. El veterano productor televisivo se unió a Ted Lasso después de que Sudeikis y los productores Brendan Hunt y Joe Kelly escribieran una primera versión del piloto y delinearan varios episodios más.

Apple TV Plus

Pero Ted Lasso, el personaje, tiene un arma secreta para lidiar con todo en la vida: la llamada "Lasso Way". Algo que básicamente consiste en enfrentarse a todo con mucho sentido del humor, amabilidad, entusiasmo y curiosidad. Incluida la mucha presión que tiene que afrontar en su profesión.

"Tengo que sonreír mucho pero es algo que sienta bien. Un poco como la vieja técnica de ventas que consiste en responder al teléfono con una sonrisa", explica Sudeikis sobre lo que implica interpretar a este personaje. "El objetivo con él es que su optimismo nunca llegue a un punto en el que parezca tonto. Tratamos de interpretar ese optimismo en el punto álgido de su inteligencia".

Una historia coral

"Era muy importante para Jason que la serie no empezara con su personaje, sino con el de la protagonista femenina. Porque la serie es también sobre su historia", dice Lawrence. Y es que, a pesar del título de esta comedia, Ted Lasso es en realidad una historia muy coral.

La protagonista femenina en cuestión es Hannah Waddingham (Sex Education), que interpreta a Rebecca. Rebecca es la recién divorciada dueña del club que contrata a Lasso y la persona que tiene la idea de hacerse con un entrenador tan extraño para el equipo. Los motivos detrás de esa decisión se revelan pronto en la temporada.

Para ser una serie que gira en torno a un equipo de fútbol masculino, Ted Lasso hace muy buen trabajo asegurándose de representar a Rebecca como un personaje complejo y con quien es fácil sentirse identificado. Y ella no es la única mujer en la serie. Juno Temple (Atonement) interpreta a Keeley, una influencer en redes sociales y alguien famoso por ser casi famoso. Un personaje muy contemporáneo.

"Queríamos explicar la historia de ambas, pero no en términos de con quién se acuestan o con quién están saliendo, algo que pasa a menudo en televisión", dice Lawrence sobre ambos personajes.

Apple TV Plus

Luego están los Diamond Dogs, un grupo de amigos hombres con los que Lasso se siente lo suficientemente cómodo para hablar de sentimientos y aquello por lo que está pasando. Este grupo de apoyo está formado por el director de comunicaciones del equipo, Higgins (Jeremy Swift); por Nathan (Nick Mohammed), la persona del equipo que hace todo el trabajo sucio; y por Coach Beard (Brendan Hunt), la mano derecha de Lasso. A una parte de mí le gustaría pensar en la posibilidad de que un grupo de apoyo como este existiera en realidad. ¿Su consejo para un jugador celoso? Madura y supéralo. Tampoco creen que nadie deba dejar que los sentimientos más irracionales lo controlen.

Y estos no son en realidad todos los personajes que nutren las historias de este título. "La serie se titula Ted Lasso, pero Ted Lasso es solo una filosofía. Está personificada por un personaje pero todos están pasando por lo mismo", explica Sudeikis sobre el hecho de que esta sea una historia coral con múltiples protagonistas, de entre los que el espectador puede escoger aquellos con los que se sienta más identificado.

El aspecto futbolístico

Más allá de asegurarse de incluir todos los ingredientes que rodean a un equipo profesional de fútbol, como los fans o la prensa, el equipo técnico de esta serie quiso además interpretar de la forma más fiel posible el juego que recrean. Para ello contaron con actores y extras que también tuvieran antecedentes en el mundo futbolístico.

"Christo (Fernández), que interpreta a Dani Rojas, había jugado profesionalmente en Guadalajara. Phil Dunster, que interpreta a Jaime Tartt, era un muy buen jugador juvenil y tiene las habilidades necesarias. Lo mismo pasa con Toheeb (Jimoh), que interpreta a Sam. Y luego repartimos gente con conocimientos de fútbol en el resto del equipo. Muchos de ellos tienen una frase de diálogo aquí o allí", explica Lawrence sobre su estrategia.

Pero no te preocupes. Esta sigue siendo una serie que puedes disfrutar si no tienes la más remota idea de las normas de este deporte. O, si como a mí, en realidad tampoco te importan. Ted Lasso sigue siendo simplemente un ejemplo de ficción televisiva. Según Sudeikis, la comedia es tanto sobre fútbol como Rocky sobre boxeo. En el sentido de que son historias muy humanas.

Si todavía no tienes claro si esta serie es para ti, dejaré que Sudeikis trate de convencerte con otra analogía a una serie de temática solo parcialmente deportiva: "Espero que la gente pueda ver esto como si fuera un poco Friday Night Lights con bromas".

¿Convencido?

Reproduciendo: Mira esto: Stanley Tucci y Daveed Diggs nos hablan de su nueva serie...

Aclaración del editor: El marido de Patricia Puentes trabaja para Health en Apple.