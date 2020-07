Si te subes a una montaña rusa en Japón, te pedirán que no grites

Podría ser la escena de una película sobre la pandemia: partículas de saliva caen sobre inocentes usuarios, que gritan, en una montaña rusa. Los japoneses creen que esa escena es bastante factible así que están tomando medidas, aunque más bien difíciles de cumplir.

¿Podrías subirte a una montaña rusa y no gritar? Esa es la petición que las asociaciones de parques temáticos de Japón le están haciendo a sus visitantes, según un reporte de The Wall Street Journal, para prevenir contagios entre los usuarios durante esta pandemia . Difícil, pero no imposible.

Para comprobar que puedes mantener tus emociones bajo control, el parque de atracciones Fuji-Q Highland muestra en un video de cuatro minutos a Daisuke Iwata y Koichiro Horiuchi, dos de sus ejecutivos, quienes fueron grabados mientras hacían el recorrido de la montaña rusa que alcanza una aceleración de hasta 128 kilómetros por hora (80 millas por hora).

Es cierto que muestran mucho aplomo, pero también demuestran que además de no gritar, los visitantes necesitan usar cubrebocas que resistan el viento.

Si viste el video antes de saltar a estas líneas, comprobaste que no solo debes tener nervios de acero, sino que también es necesario una mascarilla que se ajuste y no salga volando debido a la velocidad que desarrollan los autos en algunas bajadas y curvas. Por ello, uno de los ejecutivos pasa más tiempo tratando de acomodar su cubrebocas, que preocupado por aguantar las ganas de gritar en el recorrido. Un detalle importante es que el mensaje que se ve en japonés en el video dice: "Por favor, grita dentro de tu corazón".

La gran pregunta seguramente será: ¿realmente puede un ser humano aguantar las ganas de gritar en un viaje de esos? Bueno, es tan difícil que en todas las películas de terror, los protagonistas deben cerrarse la boca con una mano para no revelar su ubicación en donde están escondidos protegiéndose de quien les quiere hacer daño. Pero, ¿qué dicen los expertos?

La Universidad de Nueva York publicó un estudio en 2015 que revela por qué los seres humanos gritamos. La principal conclusión es que los gritos activan los circuitos cerebrales del miedo, actuando como una señal de alerta. Y pareciera que las autoridades japonesas entienden que no es una reacción fácil de controlar, pues según el artículo del Journal, los usuarios que gritan, no serán castigados. Lo malo, entonces, con esta advertencia, aunado a los problemas de los cubrebocas que se ven en el video, quizá sea demasiado difícil evitar un contagio en una montaña rusa.