Sony Pictures

La saga Spider-Man ha sido relanzada tres veces en menos de 20 años. Así que no debe sorprender que algunos villanos se crucen. Es el caso de Electro, interpretado por Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2 (2014), que tuvo a Andrew Garfield como Peter Parker, y que, según publicó The Hollywood Reporter el jueves, 1 de octubre, estará de vuelta con Foxx para Spider-Man 3.

The Hollywood Reporter reveló que Jamie Foxx está en la última etapa de las conversaciones para participar en la tercera entrega de Spider-Man, con Tom Holland, y que es una producción conjunta entre Marvel Studios y Sony Pictures.

Reproduciendo: Mira esto: Spider-Man: Into the Spider-Verse: Mirada exclusiva a...

Holland encarna a Peter Parker en el Universo Cinematográfico Marvel, en el que ha tenido apariciones como actor secundario (Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) y ha protagonizado dos largometrajes exitosos: Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019).

En The Amazing Spider-Man 2, Foxx interpretó a Electro, identidad como villano del ingeniero eléctrico Max Dillon, un científico brillante, humillado frecuentemente por sus superiores en el laboratorio Oscorp. Mientras repara una falla eléctrica, Dillon toca un cable de alta tensión y sufre una brutal descarga que lo hace caer por accidente en un tanque de anguilas eléctricas modificadas en sus genes. Dillon emerge vivo del tanque, transformado en un generador eléctrico viviente

Jon Watts, quien dirigió las dos previas películas del Hombre Araña con Holland, está a cargo de Spider-Man 3, cuyo rodaje está previsto para iniciarse este otoño en Atlanta, Estados Unidos, con miras a poder ser estrenada en cines el 5 de noviembre de 2021.