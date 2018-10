Handout/Getty Images

En el mundo de las películas basadas en superhéroes de historietas, esto es un notición: James Gunn, quien fue despedido por Disney de la saga Guardians of the Galaxy luego de que varios tuits ofensivos que había escrito entre 2008 y 2012 resurgieron, está en conversaciones para pasarse de Marvel a DC para trabajar en la próxima basada en el cómic Suicide Squad, según confirmaron el martes varias fuentes cercanas a Gunn.

Gunn escribiría y posiblemente dirija una nueva película en esta saga, que no debería ser considerada una secuela del filme de 2016, sino una nueva versión de la franquicia. Estas son buenas noticias para quienes disfrutaron la fórmula de humor y música que caracterizó a la saga Guardians.

Las películas de Guardians of the Galaxy concebidas por Gunn fueron bien recibidas por la crítica, pero no fueron suficientes para salvarlo de ser despedido cuando sus viejos tuits fueron hechos públicos.

Él fue apoyado públicamente por el elenco de Guardians, que firmó una carta pública elogiando su personalidad y pidiendo que se le concediera otra oportunidad. Desde el despido de Gunn, el estado de la producción de Guardians of the Galaxy Vol. 3 permanece incierto.

La película original de Suicide Squad, basada en un grupo de villanos de DC Comics que incluye al Joker y a Harley Quinn, fue estrenada en 2016 y se espera que el próximo filme inicie su rodaje en 2019.

