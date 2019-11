James Dean volvería a la pantalla grande gracias a la tecnología digital

Getty Images

El mítico actor James Dean volverá a la pantalla grande 64 años después de su muerte.

Según una nota que publicó este 6 de noviembre The Hollywood Reporter, el actor que falleció en un accidente automovilístico en 1955 será "revivido" gracias a la tecnología digital o CGI (Computer-generated imagery). Así, el ícono, conocido por películas como Rebel without a cause (1955) y East of Eden (1955), aparecerá de manera póstuma en el drama de acción Finding Jack, dice el artículo.

Finding Jack, basada en una novela de Gareth Crooker, se desarrolla durante la guerra de Vietnam y será dirigida por Anton Ernst y Tati Golykh. La productora de la cinta, Magic City Films, recibió los derechos para utilizar la imagen del actor, por parte de la misma familia de Dean.

"Buscamos el personaje perfecto para representar el papel de Rogan, que tiene algunos arcos extremadamente complejos y, después de meses de investigación, nos decidimos por James Dean", dijo Anton Ernst al medio.

No se sabe mucho más sobre esta película. En el fichero de películas IMDB, se lee la siguiente sinopsis: "Después de un trágico accidente, Fletcher Carson se une a la guerra en Vietnam. Perdido y solitario, planea morir en la guerra. Pero después de toparse con un labrador, gravemente herido, Fletcher inesperadamente comienza a recuperar su voluntad de vivir. Cuando termina la guerra, Fletcher se ve obligado a abandonar a su perro. ¿Pero cómo dejas atrás a tu mejor amigo? Así que juntos se embarcan en una aventura contra viento y marea para luchar por la supervivencia".

Según varios rumores, se espera que Dean sea un personaje secundario, probablemente el amigo del protagonista.

Cada vez es más común

En el cine, sobre todo en las películas de superhéroes y ciencia ficción, se ha hecho común que algunos personajes sean generados gracias al CGI. Thanos, el villano de Infinity War, es un ejemplo.

The Hollywood Reporter acotó que la empresa canadiense Image Engine trabajará con la sudafricana MOI Worldwide para generar la versión "realista" de Dean y se usará un actor de carne y hueso para interpretar las escenas y darle realismo a los efectos, como sucedió con Josh Brolin en la creación de Thanos.

Otro ejemplo de recreación de personajes sucedió en Blade Runner 2049 (2017). El replicante Rachael, interpretado por Sean Young en el filme original de 1982, fue recreado usando efectos visuales en la nueva cinta. Igualmente, se utilizó una doble en el set de rodaje.