Jaime Camil: 'Es importante tener escapes cuando la cosa se pone difícil'

CBS

En el más riguroso distanciamiento social y mediante una conversación telefónica, cada quien en su casa, charlé con el actor mexicano Jaime Camil sobre su papel en la comedia de CBS, Broke, que se estrena el próximo 2 de abril. En ella, Camil interpreta a Javier, a quien su padre millonario ha dejado sin dinero. Javier, su esposa Elizabeth (Natasha Leggero) y Luis (Izzy Diaz), el asistente y mejor amigo de Javier, aparecen por sorpresa en casa de la hermana de Elizabeth, Jackie (Pauley Perrette), buscando un techo. Y acaban quedándose a vivir con ella y su hijo Sammy (Antonio Corbo). La comedia está servida.

Broke está basada en la telenovela colombiana Pobres Rico, de RCN. La historia también se adaptó en México bajo el título Qué pobres tan ricos, donde Camil ya interpretaba el papel protagonista. Jennie Snyder Urman, showrunner de Jane the Virgin, es una de las productoras ejecutivas de este título, por el que se interesó después de que Camil le hablara sobre el proyecto.

No sé si me puedes hablar de la necesidad de comedia en momentos como el que estamos viviendo...

Jaime Camil: Siempre es muy importante tener escapes de entretenimiento cuando las cosas se ponen difíciles, sea en un plano personal, sea cuando tienes esas cuestiones que están pasando ahorita. Es lindo poder recurrir a la comedia, a una película que te guste, a una serie de televisión que te crea felicidad o lo que sea para más o menos ayudarte a pasar el rato.

¿Qué me puedes contar de tu personaje en Broke?

Es un tipo que vivía muy bien, era parte del trust fund de su familia. Le cortan el dinero porque es un poquito irresponsable y claramente el papá le quiere dar una lección. Le quita las propiedades y todo lo que tienen, a él y a su esposa, y al único lugar que pueden ir es a la casa de la familia de su esposa para vivir con su cuñada. Obviamente, se desatan muchísimas situaciones cómicas de cómo ese tipo se ha acostumbrado a una cierta vida y cómo debe de ajustarse. Generalmente cuando ponen a personas con dinero o que tuvieron dinero, los ponen de una manera un poco pedante, o un poco engreída, y aquí me encanta que mi personaje pues tiene muy buen corazón

¿Cómo se distingue Broke de sus versiones anteriores en formato de telenovela?

Es un poquito más un tono de cómo se manejan las series en Estados Unidos, tipo Big Bang Theory, Friends. Es el mismo formato, el multicam de 30 minutos con público en vivo, y obviamente es muy, muy diferente. Yo tengo una forma muy distintiva de hacer comedia. Si hay gente que fue fan de Jane the Virgin y le gustó el personaje de Rogelio de la Vega, le va a gustar también este personaje.

Es interesante porque tu personaje y su asistente, Luis, hablan en español en la serie...

Es muy importante, como productor te hablo ahora, que los idiomas entren de manera natural a un proyecto. Tú no puedes meter en un proyecto frases catchy en español, como "okay, we're ready to go to la fiesta", porque es una forma de burlarte, es una forma despectiva. Entre los inmigrantes que vivimos en este país es lo más normal del universo voltearte con tus amigos españoles o latinos y hablarles en español y luego voltearte con tus coworkers o amigos americanos y hablarles en inglés. No es un gimmick para tratar de abordar ambos mercados.

¿Puedes hablar un poco de tu trabajo con Pauley Perette? Ella viene de NCIS, que es un drama, pero tengo la sensación de que allí ya se veía que tiene un punto muy divertido...

Pauley es increíble, es una fan favorite de CBS. Hizo 16 años en NCIS y su personaje generó mucha empatía con el público. Lo que la gente no sabe es que Pauley, antes de estar en NCIS, hizo películas. Estuvo en Almost Famous, hizo varios sitcoms. Ella entiende lo que es la comedia. Entiende el tono, entiende las pausas. Se siente muy cómoda. Y obviamente también ayuda que en el set tenemos una energía padrísima, nos queremos mucho todos.

Háblame sí del resto del reparto...

Natasha Leggero, Izzy Diaz, Antonio Corbo, Pauley, un servidor... Todos nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, amamos lo que hacemos, no tenemos esta guerra tonta de egos, que pasa mucho en Hollywood. Esas peleas de a ver quién tiene más líneas, quién tiene un camerino más grande o más chico. Eso hace que la energía y el flow de hacer el programa esté lleno de amor y de proceso creativo. Y, si tenemos suerte, lo podemos transmitir al público.

CBS

¿Cómo es la energía de grabar con público?

Me encanta el público porque yo hago teatro. Es padre y es un challenge porque es como hacer una miniobra de teatro cada semana. A nosotros nos toca grabar con público el martes. Obviamente te puedes equivocar, se te olvidan las líneas. Eso le encanta al público. Se ríe muchísimo con eso. O de repente hacemos un take donde el chiste es muy bueno pero los escritores quieren tratar algo más o quieren hacer un chiste más actual. Se acaba la toma y en eso te brincan siete escritores al set. Y haces otra toma de la misma escena pero ya con cambios y con notas o ya con un nuevo chiste.

Y supongo que también es una manera instantánea de saber si algo funciona o no...

Claro, exactamente. Es el feedback inmediato del público de saber qué broma o qué línea funciona muy, muy bien, qué línea puede estar un poco weak y la puedes mejorar. Te ayuda muchísimo.

Háblame de ti como espectador. Con tanta cadena y cadena de cable y servicio de streaming es un poco abrumador...

Yo como espectador, honestamente, busco lo que me gusta ver. Fui fan del show de Sons of Anarchy, voy a estar pendiente do que saque el showrunner de Sons of Anarchy. En un momento dado me gustó mucho Heroes, busco sci-fi shows. Creo que es mejor que el espectador busque lo que le gusta y no se esté ahogando en este mar de opciones, que cada semana pareciera que Netflix te avienta una serie nueva.

¿Y qué estás viendo ahora mismo?

Me gusta mucho el terror, estaba viendo The Haunting of Hill House. Luego la gente hablaba mucho de Ozark, me metí a verla y me encantó. Me eché toda la serie. Tengo hijos entonces se me hace muy difícil clavarme. Soy muy fan, por ejemplo, de la serie de Ancient Aliens. Ya vi todas las temporadas, son como 13. Me fui a Google y le puse: "¿cuáles son los top ten shows de UFOs o de aliens" y así encontré dos series nuevas.

Me gusta el truco. ¿Dime cómo estás llevando estos días de encierro?

One day at a time. Mis dos hijos son maravillosos. La escuela manda un packet para hacer tareas, para que se mantengan activos, leyendo, haciendo matemática. No voy al gimnasio en la mañana porque ya lo cerraron, pero voy al parque y hago un poco de ejercicio, me voy a una esquina donde no hay gente. Y como llevo muchos años haciendo ejercicio no con pesas, sino más como activo, veo una banca en el parque y brinco, hago lagartijas... Es llevar las precauciones que tienes que hacer y ser consciente de eso y estar un poco en self-quarantine. Pero todo bien. Mira, hay televisión, lo niños pueden ver tele, hay muchas educational apps en el iPad. O sea, te la puedes llevar.

