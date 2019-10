Warner Bros. Pictures

Si Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) aparecerán como protagonistas en Matrix 4, solo tendría sentido que otros personajes de la saga reaparezcan. Según un reporte de Deadline, la actriz Jada Pinkett Smith –quien encarnó a Niobe en las partes dos y tres de la trilogía– está en negociaciones con Warner Bros. para unirse al elenco del nuevo filme. La fuente aclara que la negociación no está cerrada y podría no concretarse.

Pinkett Smith interpretó a Niobe, capitana de la nave Logos y expareja de Morpheus (Laurence Fishburne), en las películas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas de 2003, así como en los videojuegos Enter the Matrix (2003) y The Matrix Online (2005). Niobe era una de las líderes rebeldes de Zion en la guerra contra las máquina y era escéptica con la idea de que Neo fuese el elegido para salvar a la raza humana.

En la última semana se han anunciado dos incorporaciones importantes al elenco de Matrix 4: Neil Patrick Harris, y Yahya Abdul-Mateen II, ambos en papeles no especificados.

Lana Wachowski es la directora de Matrix 4, y también es autora del guión junto con Aleksandar Hemon y David Mitchell. Según Variety, se espera que el rodaje se inicie a principios de 2020.

Matrix 4 (aún sin título definitivo) todavía no tiene fecha de estreno en cines.