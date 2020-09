Jack Dylan Grazer de Shazam! nos habla de su nueva serie para HBO

HBO

HBO sigue apostando por las series de autor dirigidas por cineastas independientes. Después del experimento gastronómico que la cineasta barcelonesa Isabel Coixet nos propuso con Foodie Love, ahora le llega el turno al director italiano Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, A Bigger Splash) de probar suerte en televisión.

Guadagnino dirige y ha coescrito los ocho episodios que conforman la primera temporada de la nueva We Are Who We Are. Se trata de una serie sobre dos adolescentes estadounidenses, Fraser (Jack Dylan Grazer) y Caitlin (Jordan Kristine Seamón), que viven en una base militar estadounidense en la región italiana de Veneto y acaban entablando una atípica amistad. We Are Who We Are sin duda parece en parte diseñada con vistas a los fans fieles de otra serie de HBO con protagonistas de edad parecida, Euphoria. Pero no te precipites a categorizar este título como una serie exclusiva para la generación Z.

"Es una serie para todo el mundo", me explicó el actor Jack Dylan Grazer durante una entrevista por videoconferencia sobre WRWWR (las siglas con las que se está promocionando la serie). "Es cierto que sucede en estos tiempos en los que se habla más de los ideales de fluidez de género y raza e indagación personal. Pero antes también estaban presentes. Siempre se han dado pero no formaban parte de la conversación, había una barrera y los hombres eran masculinos, las mujeres femeninas. Y ahora podemos concienciar a todo el mundo y mostrar que esto es una parte normal de la evolución y la comprensión sobre nosotros mismos. Es importante estar informados".

En la serie Grazer interpreta a Fraser, el hijo de un matrimonio formado por dos miembros del ejército interpretadas por Chloë Sevigny y Alice Braga. Fraser es alguien que explora su sexualidad mientras lee al poeta vietnamita-americano Ocean Vuong y siempre encuentra el atuendo perfecto para cada ocasión. "En cada paso que das para convertirte en un personaje, cuanto más drástico, mejor. Como teñirme el pelo de rubio o la ropa. Lo hace todo mucho más real y envolvente", dijo el actor sobre el singular sentido de la moda de su personaje.

Grazer reconoce que para ponerse en la piel de Fraser lo ayudó mucho su colaboración con la diseñadora Giulia Piersanti. "Nunca pensé que disfrutaría tanto con el vestuario", dijo el actor, que no, no robó ninguna de las prendas de ropa de su personaje porque no cree que pudiera ponérselas con la seguridad necesaria. "Fraser sí que puede, pero no sé si Jack podría".

Al llegar a la base del ejército donde han destinado a sus madres, Fraser acaba convirtiéndose en mejor amigo instantáneo de Caitlin. El adolescente se da cuenta, como no lo ha hecho nadie que conozca a Caitlin desde hace más tiempo, que Caitlin está debatiéndose acerca de su identidad de género. Es una amistad, la de ambos adolescentes, que se hace palpable en la pantalla y que se incrementó por el hecho de que los actores filmaran en localizaciones reales en Chioggia.

"El sentimiento de sentirse desplazado era tan real que nos ayudó a separarnos de nosotros mismos y convertirnos aún más en los personajes", me dijo Grazer.

Por si eso no fuera poco, el actor incluso elaboró una lista de reproducción de Spotify que escuchaba cada mañana al levantarse y lo ayudaba a meterse todavía más en la piel de Fraser. En la serie podemos verlo eternamente pegado a su iPhone y con los EarPods siempre puestos, escuchando música que acaba formando parte de la banda sonora de los capítulos.

No mires We Are Who We Are si esperas encontrar en ella una serie de adolescentes al uso. Esto no deja de ser una serie de Guadagnino. El director revolucionó el género romántico con títulos como I Am Love o A Bigger Splash. Se reinventó la historia de amor adolescente con Call Me by Your Name. Y ahora se pasa al género adolescente y televisivo con la misma voluntad innovadora y muy personal. Grazer apuntó que el rodaje WRWWR le dio la sensación de ser más una película larga, que una serie.

El actor también destacó la voluntad de Guadagnino por mezclar acertadamente arte y realismo en su trabajo, además de reflexionar sobre la dedicación y compromiso que le dedica a sus proyectos. "Fue fenomenal trabajar con él", dijo el intérprete sobre su trabajo en una serie con la que cree que mucha gente se sentirá identificada.

De WRWWR a Shazam! 2

Para títulos más comerciales de Grazer, y desde luego WRWWR es todo menos comercial, habrá que esperar a la segunda parte de Shazam!. Titulada Fury of the Gods, el actor me aseguró que esta secuela sigue en pie pero todavía no saben cuándo filmarán después de que el rodaje de la película, previsto inicialmente para este verano, se viera suspendido por la pandemia del coronavirus.

El actor admitió no saber cómo cambiarán las cosas en su profesión tras esta crisis sanitaria, sobre todo en lo referente a los rodajes. "No quiero que, cuando todo esto termine, todo el mundo tenga fobia a los gérmenes. O digan cosas como: 'No te me acerques. No quiero compartir el agua contigo'. Porque antes de todo esto había un ambiente de mucha cercanía en los sets".

Mientras seguimos esperando impacientemente el final de esta telenovela llamada coronavirus, puedes ver la camaradería y cercanía entre el reparto de We Are Who We Are. La serie se estrena en HBO en Estados Unidos y América Latina este 14 de septiembre. En HBO España la serie se estrena el 15 de septiembre por la diferencia horaria.