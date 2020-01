Twitter no tendrá botón para editar tuits —y otras curiosidades de @Jack

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

No, Twitter no lanzará un botón para editar los tuits ya publicados.

En una entrevista en video con la revista Wired, el fundador de Twitter, Jack Dorsey, contestó una serie de preguntas hechas por los usuarios de la plataforma que ayudó a fundar en 2006. Y, por supuesto, una de las preguntas fue sobre ese mentado botón que ahorraría tantos dolores de cabeza —pero que daría pie a otros más.

"La respuesta es no", dijo Dorsey a la pregunta de un usuario sobre el lanzamiento del botón para editar tuits. "Empezamos como un servicio de mensajería SMS. Y como todos ya saben, cuando envías un mensaje, no puedes cambiarlo. Queremos preservar esa vibra y esa sensación de los primeros días".

Dorsey, como buen usuario de Twitter, sabe que un botón para editar tuits ayudaría a corregir links caducados, errores de ortografía y también ha tomado en cuenta la posibilidad de permitir editar tuits dentro de una ventana de pocos minutos. Sin embargo, Dorsey cree que un botón de edición daría pie a un mal uso como la desinformación.

"Hemos tomado varias consideraciones", dijo Dorsey sobre el botón. "Pero probablemente nunca lo hagamos".

Un practicante de la meditación

Las preguntas a Dorsey tocaron otros temas, incluyendo las políticas de contenido de la red social y también sobre los pasatiempos del peculiar ejecutivo.

Una de las preguntas, basándose en un artículo de la CNBC sobre 11 hábitos que Dorsey practica para su bienestar, cuestiona sobre qué tanto de eso es real. "Algo de eso es real", dijo Dorsey. "Intento meditar dos horas al día. Definitivamente no hago sauna y baños de hielo diariamente. Y como siete veces a la semana, solo la comida".

Dorsey también comentó que África le parece un continente muy interesante del que hay que aprender y analizar mucho. "Quiero tener un buen entendimiento sobre África y lo que las personas están pensando sobre la tecnología".

Sobre publicidad, Dorsey dijo que la empresa no vende la información de los usuarios. Otro usuario preguntó sobre un botón de No me gusta y Dorsey dijo que pasaría la idea a su equipo. Dorsey mencionó otros temas como listas de mejores amigos, cómo funciona la verificación de cuentas y cómo llegan algunos tuits a convertirse en temas del momento o trending.

Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNET en Español.

Puedes ver la sesión, en inglés, insertada aquí, abajo: