Me quiere, no me quiere...

Si Twitter tuviera que deshojar una margarita pensando en quien le quiere, tendría asegurado el amor de al menos una persona adinerada y poderosa de Silicon Valley: Jack Dorsey. Su cofundador y actual presidente ejecutivo demostró su amor por la red social este 14 de febrero en un tuit que vale oro, o más bien, US$7 millones.

En el enlace del tuit encontramos que Dorsey es ahora el dueño de una gran participación de su empresa, al comprar US$7 millones en acciones, según refleja el documento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE.UU., algo que los más escépticos han criticado duramente.

Si echamos un vistazo al pasado reciente, a finales del año pasado corrieron rumores de que la empresa estaba intentado venderse a grandes compañías de Silicon Valley, entre ellas Salesforce y Disney, las cuales se negaron a adquirirla según los reportes, debido a que existían muchos troles y pocas formas de controlarlos.

La adquisición de Dorsey viene justo una semana después de que Twitter anunciara los resultados económicos para el cuarto trimestre de 2016, en donde no alcanzó las expectativas de Wall Street al crecer menos de un 1 por ciento. Entonces los inversores se mostraron consternados debido a que creyeron que el uso cotidiano de Trump de la herramienta le ayudaría a dar un nuevo paso en el interés de los usuarios.

La semana pasada Dorsey ya aseguraba que en los próximos meses la compañía será "más innovadora y tomará riesgos más grandes".

Aunque US$7 millones parecen gran cosa para ti o para mi, no lo son para el bolsillo de Dorsey, cuya fortuna está estimada en US$1,270 millones, según Forbes. El ejecutivo también compró hace algún tiempo el app de pagos Square.