Jabra Elite 75t: Nuestro rival favorito de los AirPods recibe una actualización

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Los Jabra Elite 65t llegaron al mercado a principios de 2018 y rápidamente se convirtieron en uno de nuestros favoritos audífonos inalámbricos (estilo AirPods), e incluso los Elite Active 65t, un poco más resistentes, se ganaron el premio CNET Editors' Choice. Entonces, ¿qué hace Jabra para darnos un poco más? Presenta los nuevos Elite 75t, una actualización evolutiva que ofrece varias mejoras con respecto a su predecesor: es 20 por ciento más pequeño, ofrece una mejor duración de la batería y carga USB-C. Sin embargo, las actualizaciones tienen un costo. Previsto que llegue a tiendas en octubre, los Elite 75t tendrán un costo de US$200 —es decir, US$30 más que los Elite 65t cuando salieron y US$55 más que los AirPods de la generación actual.

Lee más: Nuestros audífonos inalámbricos favoritos | Las mejores alternativas a los AirPods por US$100 o menos | Plantronics lanza 3 nuevos audífonos inalámbricos; uno de ellos es muy bueno

No he probado el nuevo modelo, pero Jabra me envió una unidad inicial sin funcionamiento para darme una idea de los cambios de diseño. La empresa dice que los controladores son los mismos, por lo que el sonido no debería modificarse, pero el diseño más pequeño ayudará a que más personas tengan un ajuste más cómodo. El estuche de carga también es más pequeño.

El problema para muchos de estos auriculares que se colocan dentro del oído y tienen aislamiento de ruido es que se ajustan mejor a algunas orejas que a otras. No tuve ningún problema con el ajuste de los Elite 65t, pero he escuchado de gente que terminó devolviendo los audífonos porque no se ajustaban del todo. Lograr un sello hermético no solo es crucial para que los audífonos permanezcan en tus orejas de forma segura, sino que te permite tener mejor sonido con un rendimiento de graves mejorado.

No puedo decir que el nuevo diseño haga una gran diferencia para mi. Como dije, los 65t básicamente se ajustaban a mi orejas de manera perfecta. Sin embargo, creo que el nuevo diseño hará una diferencia para algunas personas y definitivamente hacen más discretos estos auriculares. El "tubo" que sale de los audífonos, donde está el micrófono, ha sido prácticamente eliminado en los Elite 75t y su ausencia les da un look más sofisticado.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Sin duda aprecio el estuche de carga más pequeño. También me gusta que tienen un fondo plano, por lo que puede colocarlo horizontalmente (se debe colocar la carcasa del Elite 65t de manera vertical). Además, Jabra ha hecho que la caja sea más fácil de abrir que de cerrar en comparación con la de los Elite 65t. Estas actualizaciones de diseño pueden parecer pequeñas, pero claramente mejoran el producto.

Los auriculares todavía tienen cuatro micrófonos, dos en cada auricular, pero la ubicación ha cambiado. Ahora hay micrófonos en la parte frontal y posterior de cada uno. Los Elite 65t funcionaban bien como auriculares y este modelo debería ser tan bueno para hacer llamadas, o incluso un poco mejor.

Los audífonos también están equipados con Bluetooth 5.0, que ayuda a mejorar la duración de la batería, dice Jabra. Si bien los auriculares son más pequeños, la duración de la batería ahora es de 7.5 horas a niveles de volumen moderados, en comparación con las 5 horas que duraba la batería de los Elite 65t. El estuche ofrece 20.5 horas adicionales de duración de la batería.

Con una calificación de IP55 en resistencia al agua, los Elite 75t son a prueba de salpicaduras y ofrece algo de resistencia al polvo y no habrá problema para usarlos en el gimnasio o para correr. Al igual que los Elite 65t, hay un modo de transparencia para escuchar a través, el cual permite que el sonido ambiental pase y, según Jabra, el app Sound+ recibirá una actualización de sus parámetros de ecualización para que puedas modificar el sonido a tu gusto. Puedes también escoger entre diferentes asistentes digitales, incluyendo Alexa y Google Assistant.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El mayor reto de los Elite 75t es que están entrando a un mercado mucho más competitivo que sus predecesores. Además de los modelos baratos en Amazon que se pueden conseguir por US$80 —o tan poco como US$32— en los meses pasados hemos visto los impresionantes Jaybird Vista y los fabulosos Sony WH-1000XM3, por nombrar solo un par. El precio de US$200 de los Jabra Elite 75t los coloca en un rango diferente. Me hubiera gustado ver que Jabra mejorara un poco el sonido, pero de cualquier manera estos deben ser de los mejores audífonos inalámbricos en el mercado —y deben ajustarse mejor a las orejas. Espero poder probarlos pronto y publicar una reseña antes de que se empiecen a enviar en octubre.

Especificaciones Jabra Elite 75t



Las especificaciones fundamentales, de acuerdo con Jabra:

20 por ciento más pequeños

Se ajustan a tus orejas sin resaltar, sin barra de micrófonos

Estuche de carga más pequeño y más fácil de abrir y cerrar

50 por ciento mayor vida de la batería —7.5 horas con volumen moderado— con un estuche que ofrece unas 20.5 horas adicionales

Carga USB-C

Mismos controladores que los Elite 65t (mismo sonido)

4 micrófonos (dos en cada auricular), con micrófonos al frente y atrás

Bluetooth 5.0

Tecnología propietaria de GT Telecom

Antena inalámbrica optimizada

Sound+ actualizará los parámetros de ecualización

Modo de transparencia para escuchar sonido ambiental

Certificado IP55 de resistencia al agua (salpicaduras)

Garantía de dos años

Precio: US$200

Tres colores: Negro Titanio, todo negro (exclusivos en Best Buy) y oro/beige, que llegarán un poco después

Empiezan a enviarse en octubre