J.J. Abrams: The Rise of Skywalker será más 'atrevida' que The Force Awakens

Getty Images

Luego de que The Last Jedi hizo añicos el libro de reglas de Star Wars y, citando a Kylo Ren, "dejó que el pasado muera" muchos se preocuparon de que el regreso del director J.J. Abrams condujera a The Rise of Skywalker hacia una visión más conservadora del universo Star Wars.

Lo que resulta comprensible. La última película de Star Wars dirigida por Abrams, si bien recibida de manera positiva, copió definitivamente mucho del ritmo y del lenguaje visual de A New Hope (1977).

Afortunadamente, pareciera que Abrams está tomando más riesgos con The Rise of Skywalker.

"En esta película, me he permitido ser más libre, al menos en la manera en la que abordé el proyecto", confesó Abrams a la revista Total Film.

"Me encontré haciendo cosas que no estoy seguro que habría sido hecho tan atrevidas en el Episodio VII".

Atrevimiento es la palabra. The Last Jedi corrió muchos riesgos y algunos fanáticos lo resintieron . La preocupación con The Rise of Skywalker es que Abrams, quien arriesgó poco en The Force Awakens, quizás haya sido contratado para crear una conclusión menos atrevida para la nueva trilogía de Star Wars, así que es tranquilizador que se exponga más con el Episodio IX.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena el 19 de diciembre en cines.