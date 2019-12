J.J. Abrams insinúa que Ahsoka Tano podría salir en The Rise of Skywalker

Lucasfilm

De ser cierto, es un acontecimiento mayúsculo en la saga Star Wars. J.J. Abrams, director de The Rise of Skywalker, insinuó en una entrevista con el medio japonés Sora News que el personaje de Ahsoka Tano podría aparecer de alguna manera en el Episodio IX.

Cuestionado sobre quién era su personaje favorito en la saga, Abrams dijo: "Han Solo". Después, el propio director le preguntó al entrevistador quién era el suyo. La respuesta fue Ahsoka Tano y entonces Abrams hizo un comentario vago pero no exento de misterio: "Hmmm, Ahsoka, ¿eh? Bueno, entonces probablemente querrás mirar con atención The Rise of Skywalker".

¿Será una pista falsa o un anzuelo para que los fanáticos vayan a ver el Episodio IX? ¿Se tratará de un cameo? De ser cierto, sería una interesante fusión de las series animadas de Star Wars con el universo de las películas, quizás buscando sentar las bases para futuros proyectos tanto en el cine como en las series de Star Wars con actores, al estilo The Mandalorian.

Ya hay antecedentes: el personaje de Saw Guerrera figuró originalmente en la serie animada Star Wars: The Clone Wars y luego apareció, interpretado por el actor Forest Whitaker, en Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Ahsoka Tano es conocida por ser la Padawan (aprendiz de Jedi) de Anakin Skywalker, en la serie animada Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), cancelada originalmente en 2014 pero que tendrá una séptima temporada con nuevos episodios en la plataforma Disney Plus a partir de febrero de 2020.

Originaria del planeta Shili y perteneciente a la raza Togruta, Ahsoka Tano se convirtió, gracias a su valentía y honestidad, en uno de los personajes más populares y admirados de los fanáticos de Star Wars. Al final de la serie, fue injustamente acusada de bombardear el Templo Jedi, por lo que fue expulsada de la Orden.

Anakin Skywalker logró encontrar al verdadero culpable y limpió su nombre, pero Ahsoka perdió la fe en los Jedi y se marchó. En la serie animada Star Wars Rebels (2014-2018), Ahsoka reapareció, ya adulta, ayudando a la alianza rebelde con el nombre de Fulcrum.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 19 de diciembre.