J.J. Abrams producirá La historia de Lisey, de Stephen King, para Apple TV Plus: reporte

Se dice que Apple TV Plus podría contar con un tercer programa producido por J.J. Abrams, basado en una historia de terror del escritor Stephen King.

La compañía de Cupertino, California, ordenó una adaptación de ocho episodios de La historia de Lisey de Stephen King, la novela de terror y romance escrita por el autor en 2006, para su nuevo servicio de televisión, según informó The Hollywood Reporter. Apple probablemente pagó una gran suma por el programa, ya que supuestamente provocó una guerra de ofertas en la que participaron varias compañías.

La actriz ganadora del Oscar, Julianne Moore, interpretará a Lisey Landon, una mujer que trata de superar la muerte de su esposo escritor. Como era de esperar del maestro de terror, la protagonista se enfrenta a algunas realidades oscuras y reprimidas sobre su esposo y tendrá que lidiar con uno de sus fans que le acosan.

King aparentemente escribirá todos los episodios, que están siendo producidos por Abrams y su compañía de producción, Bad Robot.

Ni Apple, Abrams, Moore ni King respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El director de Star Wars: Episodio 9, Abrams, ya está involucrado en dos programas que aparecerán en el servicio de transmisión de Apple: la comedia romántica de Sara Bareilles, Little Voice y el drama protagonizado por Jennifer Garner, My Glory Was I Had Such Friends.

