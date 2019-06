J.J. Abrams a punto de cerrar acuerdo de US$500 millones con WarnerMedia: reporte

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images

J.J. Abrams, productor y director que relanzó dos franquicias como Star Trek y Star Wars, y dueño de la exitosa compañía productora Bad Robot, está a punto de cerrar un acuerdo de exclusividad con WarnerMedia, según publicó el lunes el diario The New York Times. La negociación para producir contenidos para la futura plataforma de streaming de Warner, estaría en el orden de los US$500 millones.

Se trataría de un contrato por varios años y que está en la fase final del acuerdo, según refirieron al diario dos personas vinculadas a la negociación y que hablaron con el periódico bajo condición de anonimato.

De esta manera, WarnerMedia tendría prioridad en todos los proyectos que desarrolle Bad Robot, la compañía de Abrams y de su esposa, Katie McGrath. Este acuerdo abarca películas, series de TV, videojuegos, productos de consumo, música y contenido Web para ser emitido en exclusividad en la futura plataforma de streaming de WanerMedia, prevista a lanzarse a inicios de 2020.

Abrams supervisa la postproducción de su nuevo filme como director, Star Wars: The Rise of Skywalker, para Disney/Lucasfilm y produce la serie Lisey's Story, basada en el libro de Stephen King, para Apple TV Plus. Y este no es el único proyecto de Abrams con Apple, pues también está involucrado en otros dos programas que aparecerán en su futuro servicio de transmisión: la comedia romántica de Sara Bareilles, Little Voice, y el drama protagonizado por Jennifer Garner, My Glory Was I Had Such Friends.