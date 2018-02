Apple

Apple ofrece por tiempo limitado un descuento en películas que es digno de la alfombra roja.

Desde ahora hasta el 4 de marzo, los usuarios del servicio iTunes pueden comprar un paquete de cuatro películas ganadoras de los premios Oscar por sólo US$20. Los filmes de antaño incluidos en estas colecciones son de los mejores en categorías como musical, drama o corte contemporáneo, o destacan los mejores actores y actrices.

Los largometrajes que recibirás cuando compres el paquete para la mejor película, por ejemplo, son Gone With the Wind, Casablanca, An American in Paris y Ben-Hur.

También podrás aprovechar algunos títulos por menos de US$10, particularmente en las categorías de mejor guión original y mejor guión adaptado.

La ceremonia de los premios Oscar se realizará la noche del domingo, 4 de marzo.