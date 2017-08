César Salza

Ya existen muchas aplicaciones capaces de traducir en tiempo real como Microsoft Traductor o Google Translator, sin embargo iTranslate Converse podría dar un paso adelante. ¿El motivo? el equipo de desarrollo ha sumado herramientas que le permitirán evolucionar a medida que lo utilices.

Según explicó The Verge, el app utiliza una serie de algoritmos que permitirán que se eviten las pausas cuando intentas traducir en tiempo real. En nuestras breves pruebas del app, hemos podido notar que al presionar la pantalla puedes hablarle en español y al soltar la pantalla -- cuando terminas la frase -- de inmediato comienza a decir lo que le has dictado en el idioma que has seleccionado.

La fuente explica que la gran novedad es el hecho de que se eliminan esos segundos que la mayoría de apps suele tardar en procesar lo que le has dicho.

Un detalle interesante es que la aplicación te obliga a voltear el teléfono, por lo cual tendrás la rara sensación de tenerlo de cabeza. El motivo es que quiere que acerques tus labios lo más posible al micrófono, para no perder detalle de lo que estás diciendo.

El app está disponible para iOS y llegará en otoño para Android. De forma gratuita otorga 300 traducciones al mes, aunque luego tendrás que pagar US$5 por mes o US$40 al año.

Si tienes la versión de pago, además podrás obtener transcripciones de tus traducciones, porque todo lo que le digas al app lo guardará para que puedas utilizarlo en el futuro. Podrás encontrar un total de 38 idiomas, y sí, incluye el mandarín.