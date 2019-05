It Chapter Two: así de terrorífico es el tráiler oficial

En 2017, It fue todo un fenómeno en taquilla. Dos años después, parece que la historia se repetirá.

La segunda parte de la adaptación de la novela de Stephen King que dirige Andy Muschietti estrenó tráiler el jueves 9 de mayo y por lo visto, mantiene el espíritu de la primera entrega, aunque con más sangre debido a que los protagonistas ya crecieron, lo que le da mayor libertad a los guionistas para trabajar escenas que en otro contexto habrían resultado ofensivas.

Aquí abajo puedes ver el tráiler oficial subtitulado:

La acción del tráiler se centra en la versión adulta de Beverly Marsh (Jessica Chastain), quien visita el antiguo departamento de su abusivo padre y se encuentra con una enigmática señora mayor. Luego de encontrar una vieja carta de amor, las moscas empiezan a invadir el ambiente, lo que significa que Pennywise está de vuelta.

Como se esperaba, se pueden ver los rostros de Bill Skarsgård como el terrorífico Pennywise, y al Club de los Perdedores que lideran Jessica Chastain en la versión de Beverly Marsh adulta y James McAvoy como Bill Denbrough. Los acompañan Jay Ryan (Ben Hanscom); Bill Hader (Richie Tozier) James Ransone (Eddie Kaspbrak); Isaiah Mustafa (Mike Hanlon) y Andy Bean (Stanley Uris).

También la cuenta oficial de la película en Twitter publicó la imagen del primer póster:

En 2017, It fue la tercera recaudación más alta de una película en su primer fin de semana: US$123.1 millones, según Box Office Mojo. Solo Beauty and the Beast y Guardians of the Galaxy Vol. 2 generaron más ingresos. A nivel mundial, reunió más de US$700 millones, con un presupuesto estimado de US$35 millones, según datos de IMDB.

It Chapter Two se estrena en todo el mundo el 6 de septiembre. Haz clic aquí para leer más detalles sobre la película.