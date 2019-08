Issa López: Habla la directora de la película mexicana Tigers Are Not Afraid

Shudder

Issa López es dueña de un intelecto agudo y posee un dominio del lenguaje que no deja dudas: esta mujer de 48 años, nacida en Ciudad de México en 1971, sabe el valor de las palabras y se siente a gusto en el debate de las ideas.

López conversó, vía telefónica, con CNET en Español para hablar sobre su película Tigers Are Not Afraid —titulada Vuelven, en México—, la que finalmente se exhibe en Estados Unidos desde el 23 de agosto y viene precedida de los elogios de Stephen King, Guillermo del Toro y Neil Gaiman.

La originalidad de Tigers Are Not Afraid —aquí puedes leer la reseña de la película en CNET en Español— se debe a que aborda un dramático problema social: los niños huérfanos como consecuencia de la guerra de los carteles de la droga, pero con elementos de los géneros de horror y fantasía. Es un cuento de hadas en el México contemporáneo y con niños como protagonistas.

Cortesía Issa López/Instagram

"No soy creyente de los géneros puros; no creo que debamos limitarnos. Si una situación exige un tono o género distinto, hay que ir a por ellos", explica López, quien es una de las guionistas más activas de México, con 18 libretos producidos, muchos de ellos cercanos a la comedia y a la temática juvenil, como Niñas mal (2007) y Casi divas (2008), pero también con dramas muy actuales, como 600 Miles (2015), con Tim Roth en el rol protagonista, sobre el tráfico de armas en la frontera con Estados Unidos.

Nominada a nueve premios Ariel en México en 2018 —obtuvo dos, a mejor maquillaje y actor revelación—, Tigers Are Not Afraid es, según su sinopsis, "un inquietante cuento de hadas de terror ambientado en el telón de fondo de las devastadoras guerras de drogas de México. (La película) sigue a un grupo de niños huérfanos armados con tres deseos mágicos, quienes huyen de los fantasmas que los persiguen y del cartel que asesinó a sus padres".

En Tigers Are Not Afraid/Vuelven, tercer largometraje que dirige, López aborda una historia muy mexicana pero que resuena con cualquier espectador, especialmente los latinoamericanos. "Si haces bien la película, ella conectará con la gente. Lamentablemente, lo que cuenta el filme sucede en toda Latinoamérica. Es una obra muy mexicana, no solo por los escenarios y la música que escuchan los personajes, el tema del realismo mágico que mostramos y la relación con la muerte que se establece (en la historia) es algo muy propio de nuestra idiosincrasia. Pero el efecto de la violencia en los niños es algo que también sucede en países como Siria y hasta en Estados Unidos, en los que hemos visto niños retenidos en jaulas", explica la directora.

López reconoce que su intención inicial era mostrar el caso de los niños que se quedan solos como consecuencia de la guerra del narco. Y luego quiso adaptar la idea de los pueblos fantasmas, aquellos en los que la población se desplaza huyendo de la violencia. "La ciudad de Tigers Are Not Afraid es conquistada por los niños. Ellos la recorren como si fuese un bosque encantado. Es una ciudad abandonada, espectral".

Filmar en una Ciudad de México solitaria fue un desafío. "El equipo de producción hizo un gran esfuerzo para encontrar esos lugares de vida rota. Recorrimos durante cinco meses Ciudad de México para identificar esos sitios abandonados", explica López, quien también es autora de la novela Lengua muerta, ganadora del Premio Nacional de Novela José Rubén Romero del Instituto Nacional de Bellas Artes en 2007.

Los personajes protagonistas de Tigers Are Not Afraid son dos niños, Estrella (Paola Lara), quien recibe tres deseos mágicos de su maestra de escuela, y El Shine (Juan Ramón López), líder de un grupo de niños huérfanos (Morro, Tucsi y Pop), quienes perdieron a sus padres en la guerra entre los carteles de la droga. El Shine y su pandilla aceptan a Estrella cuando la madre de ella desaparece.

Shudder

"En Latinoamérica es difícil conseguir niños actores que no vengan de la TV. Y yo quería que fueran naturales, genuinos, no contaminados por las telenovelas. Así que hicimos casting a 600 niños, yo personalmente conversé con 200. Los cinco niños seleccionados nunca leyeron el guion completo, para evitar que tuvieran preconcepciones sobre lo que les pasaría", aclara López, quien rodó la película en orden cronológico, para que los niños respondieran con naturalidad a lo que les ocurría.

Los niños, al ser el centro de la historia, están filmados con la cámara emplazada a su propia altura y enmarcándolos en el centro del encuadre. "La cámara es como el sexto niño de la pandilla. La cámara se esconde, se mantiene dentro del grupo, quería que el espectador se sintiera como uno de ellos", explica la directora.

¿Qué espera ahora a Issa López tras el éxito en Estados Unidos de Tigers Are Not Afraid? La revista Entertainment Weekly anunció el jueves 29 de agosto que el próximo proyecto de la directora es un western con hombres lobos, del que ella escribió el guion y Guillermo del Toro será el productor. "Él tiene el libreto, lo ama y nos estamos preparando. Lo que pasa es que no hay muchas películas brillantes sobre hombres lobos. An American Werewolf in London (1981) es la mejor. Creo que es hora revisitar su esencia, que es contener a la bestia que hay dentro de ti", adelantó la directora a EW.

El horror y la fantasía, como se ve, tratado con originalidad por López en Tigers Are Not Afraid, marca el camino futuro para la directora mexicana.

Tigers Are Not Afraid fue estrenada el 23 de agosto en cines limitados de Nuevas York y Los Ángeles, y de Toronto, Canadá, ampliando el número de ciudades desde el viernes 30 de agosto hasta septiembre, cuando debutará en el servicio de video on demand Shudder. Si deseas saber si la película se exhibirá en un cine de tu ciudad, consulta la página Web oficial de Tigers Are Not Afraid.