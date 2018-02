Una vez al año a muchos nos entra el pánico porque tenemos que declarar nuestros impuestos con el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Afortunadamente, las empresas dedicadas a ayudarte en el proceso lanzan funciones nuevas para facilitar la declaración tributaria en línea.

TurboTax lanzó este año la función SmartLook que le ofrece al usuario la ayuda de un experto en impuestos bilingüe con quien puede hablar directamente por video. SmartLook no es gratis -- el mínimo que podría costar es US$39.99 con el servicio TurboTax Deluxe.

Por otra parte, H&R Block le permitirá al usuario comenzar su declaración de impuestos en línea y después dejar que uno de los expertos de H&R Block se lo prepare remotamente, según el comunicado de H&R Block. H&R Block cobrará al menos US$59 por este servicio y no ofrece un experto bilingüe.

Las personas que se sienten cómodas rellenando sus impuestos por sí mismas, y que cumplen con ciertos criterios (de ingresos, edad, o lugar de trabajo) tienen la oportunidad de declarar sus impuestos gratis por Internet. Compañías como TurboTax, H&R Block y TaxAct ofrecen la declaración gratuita a través de su sitio Web.

TurboTax ofrece un par de servicios gratuitos, por ejemplo. Por un lado está el TurboTax Freedom, que pueden usar las personas que ganan menos de US$33,000, los que esperan recibir el Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit o EITC, por sus siglas en inglés) o que fueron miembros del Ejército de EE.UU. y ganaron menos de US$66,000 durante 2017.

Si no calificas a este servicio, te podría tocar usar el servicio TurboTax Absolute Zero para hacer la declaración gratis. Pero esta herramienta te limita a llenar los formularios federales 1040A o 1040EZ. Lo bueno es que también puedes llenar la declaración estatal gratis. Una característica nueva este año es que Absolute Zero dejará a los usuarios nuevos importar sus declaraciones de años anteriores.

Pero hay varias limitaciones a la oferta gratuita de Absolute Zero. Los usuarios tendrán que pagar al menos US$40 si quieren que la plataforma guarde sus datos de 2017 para importar el formulario de 2018 y para tener acceso en línea a su declaración en cualquier momento. Además, deberán pagar para charlar con el experto bilingüe de la herramienta SmartLook, y tendrán que llenar otros formularios necesarios. H&R Block también cobra por funciones más avanzadas.

Para ver qué otras empresas ofrecen la declaración de impuestos gratuita, puedes visitar el sitio Web de la IRS.

Si prefieres llenar tus impuestos por los apps de TurboTax y H&R Block, por ejemplo, te recomendados también hacer esto.

Y recuerda, este año tienes dos días adicionales, hasta el 17 de abril, para presentar tus impuestos. ¡Buena suerte!