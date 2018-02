Mike Sorrentino/CNET

El primer juguete de realidad aumentada de Hasbro, con temática de superhéroes de Marvel, te deja vestirte como Tony Stark con una máscara real y tu teléfono.

La experiencia en realidad aumentada Marvel Avengers: Infinity War Hero Vision de Iron Man deja que los chicos se conviertan en Iron Man simplemente poniendo un iPhone o teléfono Android dentro de un par de gafas que van dentro de una máscara. Después de colocar los marcadores de realidad aumentada y de ponerse la máscara y el guante, puedes ver tu propio brazo como Iron Man. Y ahí puedes empezar a luchar contra al malvado Thanos.

El set de US$50 con app gratuito se activa después de escanear una ficha Infinity Stone. Pones una ficha en el guante con los marcadores de realidad aumentada que vienen en el set. Hasbro ha remarcado que van a lanzar varias fichas Infinity Stone, pero no especificaron más excepto que todas serán compatibles con el set de Iron Man.

El juego permite que los participantes pongan su brazo frente a ellos mismos. La palma extendida hacia fuera dispara contra los enemigos y la mano hacia dentro protege contra ataques. Thanos y sus enemigos se extenderán hasta donde se hayan situado los marcadores de realidad aumentada.

Hasbro dice que su app funcionará con teléfonos antiguos. Nosotros lo probamos con un iPhone 6. Sin embargo, Hasbro advirtió que los iPhone de tipo Plus y los teléfonos Android de tamaño similar podrían no encajar dentro de la máscara. Además, el app no usa tecnología ARKit de Apple en el iPhone, tampoco hace falta estar conectado a Internet para crear la experiencia.

Sergio Paolantonio, director de la división de realidad aumentada de Hasbro, dijo que la compañía está invirtiendo más en realidad aumentada y realidad virtual a causa de su naturaleza social. Cuando saquen más fichas de tipo Infinity Stone, serán compatibles con este set.

"Podemos combinar una narrativa digital con el intercambio de fichas físicas", explicó Paolantonio, añadiendo que los niños podrán jugar juntos usando los mismos marcadores de realidad aumentada.

Está previsto que Hero Vision salga a la venta esta primavera.