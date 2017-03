Agrandar Imagen Myles Aronowitz/Netflix

Hay una razón por la que la que la muerte de los padres de Bruce Wayne aparece en casi todas las películas de Batman. Esa escena es esencial para entender el origen del superhéroe.

Un personaje puede tener súper poderes, pero es solo cuando decide emplearlos para el bien común cuando se convierte en superhéroe.

Esto puede aplicarse a la serie Iron Fist en Netflix, de la que CNET en Español pudo ver los primeros seis episodios antes de su estreno el próximo 17 de marzo.

Con el debut de Iron Fist ya son cuatro las series de Netflix basadas en superhéroes de Marvel. Queda así listo el terreno para el gran evento en streaming de final de año: la miniserie The Defenders, que reunirá a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist en un mismo equipo, al estilo Avengers.

Puede decirse que Iron Fist es la serie más convencional de este grupo, la más parecida a la oferta de Marvel en otros canales, como Agents of S.H.I.E.L.D. o Legends of Tomorrow.

Parte de su trama se desarrolla en la Nueva York de los rascacielos de lujo, pues a fin de cuentas el personaje principal de Iron Fist es Danny Rand (Finn Jones), heredero de la fortuna familiar tras la muerte de su padre y madre en un accidente de aviación en los Himalayas.

El único que sobrevivió este accidente fue el joven Danny, quien fue rescatado por los monjes de la ciudad secreta de K'un L'un. Fue con ellos que aprendió artes marciales y adquirió el poder del legendario Puño de Hierro.

A diferencia de Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, quienes hacen esfuerzos por pagar el alquiler y se ven involucrados en los problemas de sus comunidades, Iron Fist calza más en el contexto del superhéroe tradicional: un millonario cuyo poder tiene un origen místico.

En los primeros seis episodios de Iron Fist no se muestra el momento exacto en que Danny Rand adquirió el Puño de Hierro. Rand llega a Nueva York luego de una década en K'un L'un ya con sus poderes desarrollados.

En Iron Fist lo interesante para el showrunner Scott Buck (Dexter, Six Feet Under) es mostrar la evolución del personaje de Danny, quien inicialmente es ingenuo y confiado, guiado por su sed de reconocimiento familiar y de recuperar el legado de sus padres, para dar paso al superhéroe, dispuesto a luchar por evitar un mal superior a su entorno íntimo.

Quizás debido a ello, los personajes más interesantes no son tanto Danny Rand y su amiga guerrera, Colleen Wing (Jessica Henwick, de Game of Thrones), dueña de un dojo en el que entrena a un grupo de jóvenes en artes marciales, sino la familia Meachum, que ha tomado el control de la corporación Rand creyendo que Danny estaba muerto.

Son Harold Meachum (David Wenham) y sus hijos Ward (Tom Pelphrey) y Joy (Jessica Stroup) quienes se roban la serie al principio, revelando la compleja red de resentimientos y exigencies personales que han tejido entre ellos para ser personas exitosas. La aparición de Danny Rand no hace otra cosa que detonar sentimientos escondidos.

Ya que Iron Fist es quizás el superhéroe experto en artes marciales más famoso de Marvel -- surgió en 1974, en pleno boom de este género en el cine -- la serie pone el énfasis en los combates, especialmente en los que protagoniza el personaje de Colleen Wing, que proviene también de los cómics.

Además, el villano principal de la temporada -- como ha sido visto en los tráilers -- es la organización secreta llamada La Mano, liderada en Nueva York por Madame Gao (Wai Ching Ho), que emplea ninjas en sus ataques.

Digno de mención es que Miguel Sapochnik, director británico de padres argentinos conocido por dirigir el episodio Battle of the Bastards en la temporada 6 de Game of Thrones, fue el realizador del cuarto episodio.

Y, para seguir en la onda de las artes marciales, el músico RZA -- líder de la banda de hip hop Wu-Tang Clan --, conocido por su afición al cine de kung-fu, dirigió el sexto episodio de Iron Fist titulado "Inmortal Emerges from the Cave".

Iron Fist estará disponible a partir del 17 de marzo de 2017 en todos los territorios de Netflix.

