Un fallo de seguridad en los procesadores de Intel, AMD y ARM mantiene en jaque a los fabricantes de equipos tecnológicos en general, y Apple no es la excepción a pesar de que fabrica sus propios chips para los iPhone, iPad, iPod Touch o Apple TV.

Un reporte de seguridad de ARM al que tuvo acceso 9to5Mac lista una serie de procesadores que podrían ser susceptibles a ataques informáticos debido a un fallo generalizado de diseño.

Entre los chips del listado se encuentran los Cortex-A8, -A9 y -A15. El Cortex-A8, por ejemplo, está incluido en el procesador A4 de los iPad de primera generación, según explica la fuente, en el iPhone 4, el iPod Touch de cuarta generación y el Apple TV de segunda generación.

Los chips A5, A5X y A6 también podrían verse comprometidos, según la fuente. Entre los dispositivos de Apple que podrían estar en jaque gracias al fallo generalizado de los fabricantes de procesadores tenemos:

iPhone 4



iPhone 4S



iPhone 5



iPhone 5C



iPad (Primera Generación)



iPad 2



iPad (Tercera Generación)



Apple TV (Segunda Generación)



Apple TV (Tercera Generación)



iPod Touch (Cuarta Generación)



iPod Touch (Quinta Generación)



Este es apenas un primer listado de dispositivos que podrían ser impactados, aunque debido a que aún no se conoce toda la información del fallo generalizado, podrían ser más los equipos afectados.

A todos deben preocuparnos Spectre y Meltdown

El presidente ejecutivo de Intel, Brian Krzanich, dijo a la cadena CNBC que una gran variedad de dispositivos serán impactados, aunque la afectación real variará dependiendo del producto, según reseñó 9to5Mac. No solo los teléfonos de Apple podrían sufrir, también Android, computadoras Windows y más.

"Estas vulnerabilidades suponen una amenaza tanto para usuarios domésticos como corporativos, puesto que permiten a un atacante sin privilegios en un sistema acceder a datos confidenciales almacenados en la memoria que está siendo utilizada por las aplicaciones que se estén ejecutando en ese momento", explicó a CNET en Español Josep Albors, jefe de investigación de la firma de seguridad europea ESET en España. "Estos datos confidenciales pueden incluir contraseñas almacenadas en nuestro navegador, mensajes o correos electrónicos, fotografías personales y documentos privados".

ESET aún no tiene información real que dé a conocer que los ciberdelincuentes estén utilizando esta vulnerabilidad para acceder a tus dispositivos, por eso empresas como Amazon, Apple, Google y Microsoft se mueven rápido para lanzar actualizaciones que prevengan que el fallo se convierta en un problema mayor.

Aunque Apple no ha informado directamente sobre este asunto, The New York Times dijo en un reporte más temprano que la empresa había implementado una solución parcial, a la espera de una actualización adicional de iOS, que deberá enviar a todos los dispositivos afectados.

Hemos consultado a Apple sobre este asunto, y actualizaremos esta información cuando recibamos respuesta.