iPhone XS y XS Max después de 6 meses: El postanálisis

Los iPhone XS y iPhone XS Max no me han dado ninguna sorpresa negativa desde que comencé a usarlos hace seis meses, y sin embargo, eso tampoco significa que son los mejores teléfonos que te puedes comprar ahora mismo. Su diseño es básicamente el mismo del iPhone X -- discontinuado en algunas operadoras y países -- y aunque su procesador es como el vino y parece ponerse mejor con el tiempo, no todo es color de rosa.

Lo que más me ha gustado de los iPhone XS y XS Max ha sido sin dudas su pantalla OLED, que es básicamente lo que diferencia a ambos teléfonos, porque el resto de características permanecen intactas. El iPhone XS tiene una pantalla de 5.8 pulgadas y el iPhone XS Max una de 6.5 pulgadas.

Durante este tiempo estuve alternando entre ambos, aunque tengo un claro favorito: el iPhone XS Max, para mi sorpresa, se convirtió en mi mejor aliado porque su panel grande es ideal para editar fotos, ver claramente tus redes sociales y enamorarte de tus influencers favoritos viendo sus videos de YouTube.

El funcionamiento interno es el mismo, para bien o para mal, así que los pros y los contras que encuentres a continuación aplican para ambos celulares. Una diferencia fundamental es el precio, pero en este punto, cualquier usuario que esté considerando un celular de Apple sabe que son de los más caros del mercado, y de hecho, el iPhone XS Max es el celular más caro lanzado por la empresa hasta la fecha.

Aunque el iPhone XS en términos de pantalla no está nada mal -- y si tienes manos pequeñas su agarre es ideal --, me acostumbré al gran formato del Max, y este se convirtió en el celular de referencia a la hora de trabajar.

Cámaras: El punto débil

Quiero aclarar que se convirtió mi celular favorito a la hora de trabajar, porque hay un detalle que no amo de los iPhone XS y iPhone XS Max: la cámara. Aunque sus fotografías en la mayoría de los casos son correctas, lo cierto es que otros celulares lanzados previamente ya tenían una cámara extraordinaria como el Huawei P20 Pro, luego llegó el Pixel 3 con una sola lente y modo nocturno, algo en los que estos celulares fallan extraordinariamente.

Muchos otros celulares te ofrecen nuevas pegatinas, filtros y Samsung incluso incorpora sus AR Emojis en la propia cámara, por lo cual considero que viendo todo lo que los celulares Android pueden hacer, Apple necesita desarrollar mucho más este apartado.

Modo nocturno, más filtros y efecto belleza son las mejoras que me gustaría ver en iOS 13 y en los iPhone de 2019.

Face ID: Simplemente el mejor

Apple no incorporó sensor de huellas en pantalla, y decidió apostar por el reconocimiento facial, que ahora es su estándar, y esta decisión ha hecho que nos acostumbremos a utilizarlo hasta para pagar. Es sencillo, es útil y es seguro. Así de simple debería ser todo en un celular caro.

Hay una sola cosa que no me gusta, y que Apple no ha cambiado desde que lanzó esta tecnología, y es que después de desbloquear tienes que deslizar para abrir la pantalla. Muchos celulares Android dejan que tú decidas si quieres que el teléfono te lleve a la pantalla de inicio, lo cual te ahorra un paso. Te acostumbras y no es un problema, pero es algo digno de mencionar.

Olvídate de la carga rápida

Algo que no me gustó de los iPhone de 2018 es que Apple siguiera incluyendo un cargador de 5 vatios en la caja de estos carísimos celulares, cuando cualquier celular económico Android puede incluirte un mejor cargador y tecnología de carga rápida.

Apple, por el contrario, ha estado incluyendo el mismo cargador en sus últimas generaciones, a pesar de que el precio de los celulares no hace más que subir. Sí, Apple vende cargadores que te permiten que el iPhone cargue muy rápido, como estos que hemos probado, pero eso no significa que quieras pagar por eso.

Por otro lado, estos celulares ofrecen carga inalámbrica, pero Apple terminó cancelando la AirPower, y la carga inalámbrica tampoco es la más rápida disponible. Estos celulares siguen usando puerto Lightning, pero nosotros consideramos que la única forma de que la empresa se ponga a la altura de sus rivales es pasándose a USB tipo C, tal vez en 2019 veamos este avance.

iPhone XS, iPhone XS Max: De los más potentes

Y a pesar de todas estas críticas, en mis seis meses de uso, jamás he podido quejarme del rendimiento de los iPhone XS y XS Max. Su procesador A12 sigue siendo a nivel de pruebas de rendimiento mucho mejor que celulares más nuevos y cuando estás jugando, escuchando música o simplemente ejecutando otras tareas comunes, es muy difícil ver a una aplicación cerrarse por problemas de memoria RAM.

Apple puede no haber mejorado en muchos detalles, y podemos tener muchas críticas, pero iOS 12 sobre los iPhone XS y XS Max funciona correctamente, hasta el punto de que la batería de ambos celulares tiene una duración mucho mejor que sus predecesores.

Para mí, el iPhone XS Max es el celular perfecto para usar en el trabajo, con aplicaciones que sé que siempre funcionará correctamente y un sistema operativo seguro y fiable, a pesar de que no posee multitarea como Android 9 Pie. Sin embargo, cuando se refiere a tomar fotos en mis vacaciones, no... no me llevaría el celular de Apple, tomaría un Huawei P30 Pro o un Galaxy S10 Plus.

