Galaxy Note 9 vs. iPhone XS y iPhone XS Max: ¿Cuál es mejor celular?

El Galaxy Note 9 ya ha estado disponible por algunas semanas, pero con la llegada del iPhone XS y el iPhone XS Max es normal hacerse la pregunta de ¿cuál es mejor celular, el Note 9 o los iPhone XS?

Como es de costumbre, la respuesta no es tan simple, a menos que estés muy inclinado hacia un sistema operativo. Dicho esto, si prefieres Android, el Galaxy Note 9 será mejor para ti. Si prefieres iOS, uno de los iPhone XS Max será mejor para ti. Si el segundo es tu caso, realizamos un comparativo del diseño, especificaciones, precio y otras características del iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR para ayudarte a escoger.

Primero que todo, es bueno dejar en claro que el Galaxy Note 9 es el mejor celular de Samsung y también es el más caro, mientras que el iPhone XS Max también se apunta como el mejor celular de Apple y es el más caro de la empresa. Sin embargo, si quieres algunos de esos celulares tendrás que también considerar el iPhone XS. ya que tiene el mismo precio inicial del Galaxy Note 9. Es justo en este aspecto en que el celular de Samsung gana porque su principal rival es el iPhone XS Max que tiene una pantalla casi igual (6.5 vs. 6.4 pulgadas), pero cuesta más (US$999 cuesta el Note 9, US$999 el iPhone XS y US$1,099 el iPhone XS Max).

Otras ventajas del Galaxy Note 9 versus los iPhone XS es que su versión base ofrece el doble de almacenamiento 128GB en vez de 64GB, además de que tiene una ranura microSD para expandir su almacenamiento hasta 1TB, el doble que puedes conseguir hasta con el iPhone XS con más almacenamiento (512GB es lo máximo).

Asimismo, el Note 9 tiene el mejor lápiz óptico que puedes encontrar en un celular y tiene un lector de huellas que te permite desbloquearlo con sólo sujetar el celular en tu mano, mientras que el reconocimiento facial de los iPhone XS te obligan a tener que deslizar la pantalla para comenzar a usarlo (Face ID te detecta y muestra notificaciones, pero no desbloquea totalmente el celular, así que requiere de un paso más).

Además, el diseño del Galaxy Note 9 no es más simétrico que cualquiera de los iPhones XS, ya que no tiene la ceja o notch, y sus cámaras traseras no sobresalen tanto de su cuerpo y están más centradas. Otro aspecto interesante, es que el Galaxy Note 9 tiene un puerto de carga más universal (USB-C), que actualmente se encuentra en toda clase de dispositivos, inclusive en las Macbook Pro. Esto es bueno porque hace que puedas conseguir cargadores más rápidos o más dispositivos que interactúan con tus dispositivos a través de un cable.

Asimismo, la pantalla del Note 9 tiene mejor densidad de pixeles que los celulares de Apple (512ppp vs. 458ppp), sus cámaras tienen apertura variable que trae beneficios para las diferentes condiciones de luz y te permite grabar video en cámara lenta hasta 960fps en vez de 240fps. Además, es claro que en cuanto a especificaciones escritas en papel el celular de Samsung gana sin problemas.

En desempeño no creo que haya quejas con ninguno de estos dispositivos, pero a pesar de lo que dijo Apple en las "mejoras de duración de batería", es muy posible que el Galaxy Note 9 ofrezca una mejor duración de batería. Dicho esto, falta finalizar nuestro análisis para dar una ganador con más certeza.

Por su parte, el iPhone XS tiene la ventaja de ser el más compacto (5.8 pulgadas), así que usarlo con una mano es más placentero y su uso por largos periodos de tiempo te puede cansar mejor (177 gramos vs. 201 gramos y 207 gramos). Además, es claro que en cuanto a reconocimiento facial Apple vence a Samsung, aunque la empresa surcoreana ofrece muchas más opciones para desbloquear el celular (lector de iris, reconocimiento facial, lector de huellas, patrón, etc.).

Aunque los tres celulares tienen cuerpos de vidrio con marco de metal, considero que el Galaxy Note 9 es el más frágil porque su pantalla curva expone más el vidrio, pero todo será cuestión de suerte porque creo que una caída podría dañar cualquiera de estos celulares sin problemas porque, al final de cuentas, vidrio es vidrio, a pesar de que Apple dice que estos celulares tienen los "vidrios más duraderos en un celular", tal y como dijo de sus anteriores celulares y vimos que se rompían con facilidad.

Algunas características que sí comparten los iPhone XS con el Note 9 son su resistencia al agua IP68 (primera vez que lo hacen) y tienen doble cámara que permite hacer zoom óptico 2X y permiten ajustar el fondo borroso de las fotos tomadas en fondo borroso, aunque por lo visto hasta el momento me parece que Apple podría hacer un mejor trabajo en el efecto que ofrece esta manipulación del fondo borroso.

Otras ventajas del Note 9 están en que Android ofrece más opciones para personalizar el dispositivo, al igual que ofrece muchas más funciones y es mejor para la productividad. Por su parte, los iPhone XS ofrecen una mejor integración dentro de su ecosistema de Apple y de cierta manera los iPhone siguen siendo un dispositivo que representa un mejor status social para muchos.

Recopilamos las especificaciones y otras características del iPhone XS, iPhone XS Max y Galaxy Note 9 para ayudarte a determinar cuál podría ser mejor para ti.

Comparación: iPhone XS Max vs Note 9 vs iPhone XS

iPhone XS Max Galaxy Note 9 iPhone XS Pantalla 6.5 pulgadas (OLED) 6.4 pugadas (AMOLED) 5.8 pulgadas (OLED) Resolución 2,688x1,242 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,436x1,125 pixeles Densidad de pixeles 458ppp 514ppp 458ppp Sistema operativo iOS 12 Android Oreo iOS 12 Procesador Apple A12 Bionic (seis núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Almacenamiento 64GB, 256GB, 512GB 128GB o 512GB 64GB, 256GB, 512GB Expansión de almacenamiento No Sí No Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 8 megapixeles de f/1.7 7 megapixeles (TrueDepth Camera) RAM 4GB* 6GB o 8GB 4GB* Batería 13 horas de navegación de Internet 4,000mAh 12 horas de navegación de Internet Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas No Sí (parte inferior de las cámaras traseras) No Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) No Reconocimiento de rostro Sí (Face ID) Sí Sí (Face ID) Carga inalámbrica Sí Sí Sí Características importantes Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en gafas de realidad virtual con Gear VR y computadora de escritorio sin Samsung DeX Pad o DeX, S Pen con más colores y funciona como control remoto y su cámara trae funciones de inteligencia artificial. Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Tamaño 157.5x77.4x7.7mm 161.9x76.4x8.8mm 143.6x70.9x7.7mm Peso 208 gramos 201 gramos 177 gramos Precio US$1,099/1,259 euros/26,999 pesos mexicanos US$999/1,009 euros/24,999 pesos mexicanos US$999/1,159 euros/24,499 pesos mexicanos

