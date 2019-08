iPhone XS Max vs. Galaxy Note 10 Plus: comparativa

Angela Lang/CNET

El iPhone XS Max se lanzó a finales de 2018, y sin embargo sigue siendo la opción más adecuada para los usuarios de dispositivos de Apple que quieren un celular grande en sus manos. Sin embargo, el Galaxy Note 10 Plus ya está aquí, por lo cual vamos a repasar las especificaciones de cada uno para que puedas tomar la mejor decisión de compra.

El Galaxy Note 10 Plus es la versión más grande del nuevo teléfono de Samsung y su pantalla mide 6.8 pulgadas. Su hermano con tamaño más pequeño, el Galaxy Note 10, tiene un panel de 6.3 pulgadas. El iPhone XS Max es de 6.5 pulgadas, pero cuando les hemos comparado frente a frente, observamos que el celular de Apple no se diferencia tanto del más grande de los celulares de Samsung.

Diferencias del iPhone XS Max y el Galaxy Note 10 Plus

Debido a que la pantalla del Galaxy Note 10 Plus es más grande, también tiene una mayor resolución y más densidad de pixeles por pulgadas. El teléfono de Samsung sigue permitiendo el almacenamiento externo mediante microSD, aunque ahora ha perdido el amado conector de audífonos, lo que hace que ambos carezcan de este y que incluyan un dongle de conectividad.

Un detalle importante en que se diferencian los dos celulares es en la cámara. El Galaxy Note 10 Plus incluye ahora cuatro cámaras, una con apertura variable, una gran angular, un sensor telefoto y uno de Tiempo de Vuelo, esto hace que el dispositivo permita mayores opciones en la captura de fotografías, además incluye un software de la cámara con más herramientas de edición.

Si hablamos de la grabación en video, ambos permiten 4K, pero la grabación en cámara lenta del Galaxy Note 10 Plus puede ser de hasta 960fps en Full HD, mientras que el iPhone XS Max solo ofrece 240fps en Full HD, eso sí, ambos tienen 60fps en 4K. Y algo que no nos da aún Apple es la grabación con fondo borroso, que este celular estrena.

Angela Lang/CNET

Batería, carga rápida y seguridad

Otros puntos en los que ambos celulares se diferencian mucho es en la batería y la carga. Mientras que el iPhone XS Max sigue incluyendo un simple cargador de 5 vatios que es bastante lento para cargar sus 3,179mAh de batería, el Note 10 Plus no solo tiene 4,300mAh, sino que además incluye carga rápida de 25 vatios e incluye en la caja un cargador de 25 vatios.

El iPhone permite carga rápida, pero no incluye los cargadores dentro de la caja. Aquí tenemos un especial de carga rápida en el iPhone.

Cuando se trata de la seguridad, el Note 10 Plus ya no tiene sensor de iris como su predecesor, aunque sí posee sensor de huella en la pantalla. Eso sí, si te gusta Face ID de Apple, esa sigue siendo la opción más segura, y Samsung no ha implementad aún un reconocimiento facial seguro, solo básico.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10: Especificaciones y primeras impresiones

Conclusión

Samsung incluye el S-Pen y funciones novedosas mediante acciones áreas, ambos celulares tienen resistencia al agua, y este celular tiene Android 9 Pie personalizado. Como siempre, aunque ambos celulares tienen diferentes sistemas operativos, las funciones de un teléfono de pantalla enorme con el Note 10 Plus parecen a simple vista mejores.

El Note 10 permite grabación de videos con fondo borroso, grabar la pantalla aún y cuando tienes la cámara frontal activa y en general ejecutar más tardes de forma sencilla gracias a la multitarea y al S-Pen. El mayor atributo del iPhone XS Max es su compatibilidad con macOS y iPadOS, que hace que trabajar sea muy simple. La interfaz de iOS es algo envidiable gracias a su estabilidad, pero siendo celulares tan caros y con una pantalla enorme, esperamos que puedan darnos más por nuestro dinero.

Por US$1,099 puedes obtener un iPhone XS Max de 64GB y por el mismo dinero un Galaxy Note 10 Plus de 256GB, con mayor potencia RAM, más caras y muchos mejores atributos.

Parece que el ganador es claro.

iPhone XS Max vs. Galaxy Note 10 Plus

iPhone XS Max Galaxy Note 10 Plus Pantalla 6.5 pulgadas (OLED) 6.8 pulgadas Resolución 2,688x1,242 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 458ppp 498ppp Sistema operativo iOS 12 Android Pie (One UI) Procesador Apple A12 Bionic (seis núcleos) 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 Almacenamiento 64GB, 256GB, 512GB 256GB, 512GB (UFS 3.0) Expansión de almacenamiento No Sí Cámara trasera Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Grabación en cámara lenta 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 7 megapixeles (TrueDepth Camera) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) RAM 4GB 12GB Batería 3,179mAh 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Resistente al agua Sí, IP68 Sí, IP68 Lector de huellas No Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No Reconocimiento de rostro Sí (Face ID) Sí (básico) Carga inalámbrica Sí Sí (Fast Wireless Charging 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Tamaño 157.5x77.4x7.7mm 162.3x77.2x7.9mm Peso 208 gramos 196 gramos Precio US$1,099/1,259 euros/26,999 pesos mexicanos US$1,099