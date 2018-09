El nuevo iPhone XS tiene una cámara prácticamente idéntica a la del iPhone X. Sin embargo, un nuevo sensor de imagen con la capacidad de generar pixeles más profundos y grandes le permiten mejorar las fotografías en condiciones de poca luz. Por eso en CNET en Español nos hemos aventurado a probar estas novedades y a compararlas con las imágenes capturadas por los ya conocidos Galaxy Note 9 y Huawei P20 Pro.

iPhone XS, un nuevo sensor para la cámara

Según Apple, el nuevo sensor de su cámara doble permite un enfocado el doble de rápido que el del iPhone X y agrega además una nueva función de Smart HDR o HDR inteligente, que viene activada por defecto y que permite que las imágenes tengan colores más vivos. Esto por sí solo es una de las pocas mejoras que el nuevo teléfono tiene sobre su predecesor.

La cámara del iPhone XS es de 12 megapixeles, tiene estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 en el sensor gran angular y f/2.4 en el telefoto. Teniendo en consideración los parámetros de esta renovada cámara, hemos salido a tomar fotografías con el iPhone XS y con dos de sus más cercanos rivales: el Huawei P20 y el Galaxy Note 9.

Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro y iPhone XS: Modo nocturno

Cuando se trata de hacer fotografías nocturnas los teléfonos tienen que aprovechar al máximo sus herramientas y sobre todo con la apertura para permitirnos obtener fotos iluminadas sin que las mismas se vean lavadas o muy oscuras. El Huawei P20 Pro estrenó a principios de año un bonito modo nocturno, que entonces pusimos a prueba en la ciudad de París con fotografías que nos dejaron claro que el modo noche de este teléfono podría hacerle competencia a los teléfonos del momento.

El Galaxy Note 9 no tiene un modo nocturno, aunque como el Huawei P20 Pro tiene inteligencia artificial capaz de identificar las escenas para explotar mejor cada imagen con la mejor exposición de sus lentes para obtener fotografías con colores brillantes.

Comparativa de cámaras: iPhone XS, Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro

iPhone XS Galaxy Note 9 Huawei P20 Pro Cámara principal 12 megapixeles (uno telefoto y uno regular) con estabilización de imagen óptica en ambos, con apertura de f/1.8 y f/2.4 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) tiene una apertura de f/2.4 Triple: 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED Cámara frontal 7 megapixeles con apertura f/2.2 8 megapixeles con apertura f/1.7 24 megapixeles (f/2.0)

Hemos tomado muchas fotos en diferentes condiciones con el iPhone XS, el Galaxy Note 9 y el Huawei P20 Pro que puedes encontrar en la galería que te dejamos arriba.

Top 3 fotos nocturnas para comparar

A continuación te presentamos tres fotografías que nos permitirán elegir a un ganador de fotografía nocturna entre estos tres dispositivos, aunque desde luego, los tres hacen muy buenas foto. Esta es nuestra experiencia personal para que puedas hacerte una idea mejor en cada situación. Nuestras pruebas no han sido realizadas siguiendo ningún método riguroso, sólo hemos salido a tomar fotos y a divertirnos con cada teléfono, como lo harías tú cualquier día.

1. Foto en interiores con poca iluminación

César Salza / CNET

César Salza / CNET

César Salza / CNET

Como puedes observar, el iPhone XS ha logrado superar este reto con una muy buena fotografía, aunque el Huawei P20 Pro con su modo noche también nos deja ver colores brillantes en esta imagen. El Galaxy Note 9 resulta a todas luces el perdedor de este primer combate.

Ganador: iPhone XS, nos muestra una foto correcta, muy brillante y con buena iluminación, aunque la del Huawei P20 Pro también es muy buena.

2. Foto en exteriores con poca iluminación

César Salza / CNET

César Salza / CNET

César Salza / CNET

En esta prueba de cámaras en exteriores encontramos que cada uno de los teléfonos interpreta las luces de la torre de fondo de manera diferente. La torre Salesforce tiene una punta iluminada, y esas luces se reflejan en el cielo, creando un haz de tonos azules. El iPhone definitivamente no logró capturar esos tonos, mientras que en la foto del Galaxy Note 9 las ventanas de los edificios se ven ligeramente con ruido y poca definición.

Ganador: Nos ha gustado más la fotografía del Huawei P20 Pro. Hemos de aclarar que esta foto tiene el modo noche activado, lo que le permite obtener diferentes fotografía y conjugarlas en una sola. Cada celular juega sus propias cartas, y en esta ocasión la foto del P20 Pro nos ha gustado más.

3. Fotos con iluminación artificial

César Salza / CNET

En la galería puedes ver cada una de estas fotos de forma independiente, pero aquí encontramos una de las mayores diferencias con cada cámara. La primera foto con el Galaxy Note 9 tiene mayor definición de algunos detalles como las bombillas, aunque las zonas inferiores están más oscuras.

A continuación tenemos la foto del Huawei P20 Pro con modo noche nos da colores más vivos, una menor definición de los detalles y al mismo tiempo elementos más iluminados, por lo que aparentemente parece ser una fotografía con colores más vivos, aunque en la redacción de CNET en Español hemos considerado que debido a la AI de la empresa china, la foto se ve menos real.

La foto del iPhone XS tiene una excelente definición de los elementos. Podemos notarlo en las bombillas o en los pequeños caballos, pero carece de luz, lo que le hace tener un tono menos cálido.

Ganador: Es difícil atinar a un teléfono en particular, porque cada uno presenta fortalezas y debilidades. Si te gustan las fotos con una apariencia más real, el iPhone XS sería el elegido. Si te gustan más perfectas a pesar de estar alejadas del entorno real, entonces el Huawei P20 Pro es el elegido.

¿Hace el iPhone XS las mejores fotos nocturnas?

Como ya es costumbre las fotos de los teléfonos de Apple son muy realistas. Sin embargo, este dispositivo no es el que nos da las imágenes más brillantes y con colores más vivos cuando se trata de hacer fotos por la noche. El Huawei P20 Pro y su modo Noche aventaja a sus competidores, aunque la marca china sobre expone algunos elementos, algo que no le gusta a todos los usuarios. El Galaxy Note 9 en esta ocasión nos da buenas fotos, aunque no ha logrado emocionarnos tanto.

Y a ti, ¿cuál te ha gustado más?