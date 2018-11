Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

La demanda por el iPhone XR no ha sido la esperada, así que Apple ha tenido que modificar las unidades a producir.

De acuerdo con fuentes del confiable medio asiático The Nikkei, las fabricantes Foxconn y Pegatron, que tienen la tarea de manufacturar el celular de 6.1 pulgadas, han recibido la orden de no aumentar la producción del celular.

The Nikkei dice que Foxconn preparó 60 líneas de ensamblaje para el iPhone XR, pero solo está usando 45 porque Apple le ha dicho que "no necesita manufacturar muchas unidades por ahora". Según el reporte, las unidades a producir son entre 20 y 25 por ciento menos que las pensadas originalmente.

El iPhone XR se pronosticó como el modelo "best-seller" de Apple de sus nuevos modelos por ofrecer la mayoría de las características del iPhone XS y iPhone XS Max (el mismo procesador, diseño similar, TrueDepth) pero a un precio US$250 más accesible.

Sin embargo, parece ser que los usuarios no se mueren por tener el diseño de delgados biseles, pues The Nikkei reporta que el iPhone 8 y iPhone 8 Plus, lanzados el año pasado, se siguen vendiendo como pan caliente. Apple está solicitando más unidades de estos dos celulares pues la demanda sigue alta, dice el reporte. El iPhone 8, con botón de Inicio, tiene un precio base de US$599.

Apple y sus fabricantes aliadas no dieron comentarios a The Nikkei.