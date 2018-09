¿iPhone Xr o iPhone Xc? ¿Cómo se llamará el teléfono asequible de Apple?

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Un reporte de Bloomberg y una corazonada de un conocido bloguero nos han puesto a trabajar, intentando descubrir cómo se llamará el nuevo iPhone con pantalla LCD.

El reporte de la agencia de noticias dice que el equipo de desarrollo del teléfono también conocido como iPhone 9 podría llevar el nombre de iPhone Xr. La segunda opción, que sería iPhone Xc, ha sido puesta en la mesa por el filtrador Ben Geskin.

Mientras que Bloomberg no dice más detalles sobre el nombre para este celular, Geskin se aventura a dar detalles sobre los precios de los tres modelos —el iPhone Xc, iPhone Xs y iPhone Xs Max— pero dice que se trata de pura especulación.

La letra "R" no ha sido muy utilizada en productos de Apple, por lo que no es muy claro por qué Apple la usaría para referirse al iPhone de entrada. La letra "C", por otro lado, sí ha sido usada pero en muy pocas ocasiones y la más reciente —el iPhone 5C— no tuvo mucho éxito.

Asimismo, los nombres de los nuevos teléfonos podrían crear confusión entre los consumidores. El iPhone X actual es llamado iPhone "equis", a pesar de que se debe decir "diez". Agregando letras ahora será como decir el abecedario… y sin tomar en cuenta el caso del iPhone Xs Max.

Apple normalmente no tiende a complicar mucho los nombres de sus teléfonos, por lo que la estrategia para esta ocasión resulta un tanto extraña. La compañía por años se ha evitado de dolores de cabeza con tan solo agregar la letra "S" para las ligeras actualizaciones.

Apple no da comentarios sobre rumores —y menos en estos días. La compañía de Cupertino se prepara para desvelar tres nuevos iPhone el miércoles 12 de septiembre. En el evento también se esperan anuncios de nuevos iPad Pro y el Apple Watch Series 4.

CNET en Español estará en el evento de Apple del 12 de septiembre en Cupertino. No te pierdas nuestro BLOG EN VIVO.